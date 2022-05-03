AFP: Чехия и Болгария могут выйти из эмбарго на импорт нефти из России
Болгария и Чехия собираются запросить исключение из эмбарго на поставки российской нефти, передает AFP со ссылкой на неназванных депутатов и дипломатов Евросоюза (ЕС).
Еврокомиссия (ЕК) может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на нефть из-за их высокой зависимости от российских поставок, писал Reuters. По словам одного из дипломатов, предоставление исключения одной или двум зависимым от российского топлива странам может привести к тому, что требовать освобождения от эмбарго будут другие государства.
3 мая ЕК завершила подготовку шестого пакета санкций против России. В него войдет постепенное прекращение закупок российской нефти в течение шести-восьми месяцев, однако исключением станут Венгрия и Словакия, которые смогут продолжать закупки до 2023 г.
Евросоюз в рамках нового пакета санкций также введет меры против российских банков, сообщил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Мы работаем над шестым пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и борьба с импортом нефти», — написал Боррель в Twitter.
Новые меры могут войти в шестой пакет на этой неделе в случае поддержки предложений всеми 27 государствами — членами ЕС, писал Bloomberg. Ранее Боррель заявил, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.