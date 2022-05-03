AFP: Чехия и Болгария могут выйти из эмбарго на импорт нефти из России

Еврокомиссия (ЕК) может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на нефть из-за их высокой зависимости от российских поставок, писал Reuters. По словам одного из дипломатов, предоставление исключения одной или двум зависимым от российского топлива странам может привести к тому, что требовать освобождения от эмбарго будут другие государства.