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Экономика

AFP: Чехия и Болгария могут выйти из эмбарго на импорт нефти из России

Ведомости

Болгария и Чехия собираются запросить исключение из эмбарго на поставки российской нефти, передает AFP со ссылкой на неназванных депутатов и дипломатов Евросоюза (ЕС).

Еврокомиссия (ЕК) может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на нефть из-за их высокой зависимости от российских поставок, писал Reuters. По словам одного из дипломатов, предоставление исключения одной или двум зависимым от российского топлива странам может привести к тому, что требовать освобождения от эмбарго будут другие государства.

3 мая ЕК завершила подготовку шестого пакета санкций против России. В него войдет постепенное прекращение закупок российской нефти в течение шести-восьми месяцев, однако исключением станут Венгрия и Словакия, которые смогут продолжать закупки до 2023 г.

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Евросоюз в рамках нового пакета санкций также введет меры против российских банков, сообщил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и борьба с импортом нефти», — написал Боррель в Twitter.

Новые меры могут войти в шестой пакет на этой неделе в случае поддержки предложений всеми 27 государствами — членами ЕС, писал Bloomberg. Ранее Боррель заявил, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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