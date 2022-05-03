Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России
Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет меры против российских банков, а также в отношении импорта нефти из России, сообщил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Мы работаем над шестым пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и борьба с импортом нефти», — написал Боррель в Twitter.
В начале марта Евросоюз объявил об отключении от системы SWIFT семи российских банков: ВТБ, банков «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Также не могут проводить переводы в валюте банки, которые попали в список SDN США, – Сбербанк и Альфа-банк.
Вопрос отключения еще нескольких банков от SWIFT и ограничения в части продажи российской нефти обсуждаются в рамках шестого пакета санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине. Новые меры могут войти в шестой пакет на этой неделе в случае поддержки предложений всех 27 государств - членов ЕС, писал Bloomberg.
Последний пакет санкций ЕС был введен 8 апреля. Он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе.
Ранее Боррель заявил, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.
17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС прорабатываются «умные механизмы», чтобы иметь возможность включить нефтяное эмбарго в новый пакет санкций. 23 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и ЕС прорабатывают три варианта ограничений: эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала проведения специальной военной операции на Украине.