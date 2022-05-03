Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС прорабатываются «умные механизмы», чтобы иметь возможность включить нефтяное эмбарго в новый пакет санкций. 23 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и ЕС прорабатывают три варианта ограничений: эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала проведения специальной военной операции на Украине.