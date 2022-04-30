Bloomberg узнал о желании ЕС отказаться от российской нефти к концу года

Financial Times (FT) со ссылкой на собственный источник 25 апреля сообщила, что ЕС может ввести предельную цену за импортируемую российскую нефть, чтобы сократить доходы России. 23 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и ЕС прорабатывают три варианта ограничений: эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала спецоперации. 29 апреля Хабек в интервью телеканалу ZDF заявил, что Германия не будет накладывать вето на решение Евросоюза о нефтяном эмбарго.