NYT: Евросоюз готовит эмбарго на российскую нефть
Евросоюз готовит введение поэтапного эмбарго на российскую нефть, сообщила The New York Times.
Издание уточняет, страны-члены ЕС, которые зависимы от российских энергоносителей, «преодолевают разногласия». Окончательное решение по этому вопросу может быть представлено уже на следующей неделе. По данным газеты, также разрабатываются новые санкции в отношении высокопоставленных граждан России и Сбербанка.
Решение о введении нефтяного эмбарго прорабатывалось несколько недель, оно может быть принято на фоне передачи Украине большого количества вооружений и укрепления стран НАТО, так как «Москва и Вашингтон готовятся к длительной борьбе», которая якобы может распространиться на другие страны Восточной Европы.
21 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС может запретить импорт российской нефти из-за спецоперации на Украине. Но страны-члены ЕС не смогли достигнуть консенсуса в вопросе отказа от российских энергоносителей.
Financial Times (FT) со ссылкой на собственный источник 25 апреля сообщила, что ЕС может ввести предельную цену за импортируемую российскую нефть, чтобы сократить доходы России. 23 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и ЕС прорабатывают три варианта ограничений: эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала спецоперации. 29 апреля вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу ZDF заявил, что Германия не будет накладывать вето на решение Евросоюза о нефтяном эмбарго.