Евросоюз может ввести потолок цены на российскую нефть

Поставки российской нефти в Европу продолжатся, но будут сталкиваться не только с решением ЕС по пошлинам или потолку цен, но и с логистическими проблемами – европейские страны отказываются принимать российскую нефть в своих портах, отмечает персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Ян Мельничук. ЕС взял курс на снижение зависимости от нефти из России, поэтому работа по перенаправлению потоков нефти уже начата и это лишь вопрос времени, говорит эксперт. Он напоминает, что президент РФ Владимир Путин поручил ускорить переориентацию экспорта нефти и газа. Речь идет о реализации инфраструктурных проектов: железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые, по словам президента, «уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки – на юг и на восток».