Евросоюз может ввести потолок цены на российскую нефть

Евросоюз может ввести потолок цены на российскую нефтьЭто приведет к новому витку роста цен, считают эксперты
ЕС может ввести предельную цену за импортируемую российскую нефть, чтобы сократить доходы России, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственный источник.
Такая мера рассматривается при подготовке очередного (шестого) пакета санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине. О том, что шестой пакет антироссийских санкций может включать ограничения на импорт российской нефти, заявлял 25 апреля вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Предложение возникло на фоне невозможности введения полного запрета на поставки нефти из России, пишет FT. По мнению опрошенных изданием аналитиков, альтернативным вариантом может стать введение импортной пошлины на российскую нефть, что вынудит Россию снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность поставок.
Консенсуса по этому вопросу пока нет. Как указывает FT со ссылкой на неназванного высокопоставленного немецкого чиновника, установление предельной цены является нарушением контрактных обязательств. Другой немецкий чиновник отметил, что идея предельного уровня цены на российскую нефть в Германии «не воспринимается всерьез». Вместо этого ФРГ сосредоточила усилия на постепенном отказе от российской нефти.
21 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС может запретить импорт российской нефти из–за военной спецоперации на Украине. По его словам, инициативу по отказу от российских энергоносителей изучали министры иностранных дел ЕС. По данным источников Reuters, за запрет поставок выступают страны Балтии, в частности Литва. В то же время Германия предостерегает другие государства ЕС от принятия быстрых решений, учитывая высокие цены на энергоносители.
Эмбарго на поставку российских энергоносителей уже ввели США и Великобритания. Импорт российских нефти, газа и прочих энергоносителей в США прекращен после подписания соответствующего указа президентом Джозефом Байденом 8 марта 2022 г. Лондон намерен перестать закупать нефть у России к концу 2022 г.
Несмотря на отсутствие единой позиции ЕС, европейские потребители и трейдеры начали отказываться от покупки российской нефти. 8 марта об отказе закупать у России нефть говорили англо-голландская компания Shell и британская BP, 13 апреля – швейцарско-нидерландский трейдер Vitol. На этом фоне дисконт в цене на российскую нефть Urals к эталонной марке Brent составил $20–30 за баррель.
Но Shell уже нашла способ обойти ограничения на поставку российской нефти. По данным Bloomberg, компания прибегла к смешиванию разных сортов нефти, на российскую Urals в смеси приходится менее 50%, что позволяет считать нефть нероссийской («Ведомости» писали об этом 8 апреля).
Вице-премьер России Александр Новак в середине апреля отмечал, что заменить российскую нефть на мировом рынке не удастся на горизонте ближайших 5–10 лет. Доля поставок нефти в ЕС из России достигает 30%, указывал Новак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в случае полного отказа ЕС от российской нефти она может быть перенаправлена на другие рынки, в частности в Азию.
Если ЕС введет потолок цен на российскую нефть, ускорится переориентация российских поставок на альтернативные рынки, а это приведет к дополнительному резкому росту цен в Европе, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Основные издержки будут переложены на европейского потребителя, отмечает эксперт. В случае введения пошлин значительная часть издержек для России будет компенсирована ростом цен, добавляет он. В силу близости к европейскому рынку российская нефть максимально конкурентоспособна, подчеркивает эксперт.
По данным биржи ICE, 26 апреля ближайший июньский фьючерс Brent стоил $101–104 за баррель. По данным Минфина РФ, средняя цена российской нефти Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила $79,81 за баррель.
Поставки российской нефти в Европу продолжатся, но будут сталкиваться не только с решением ЕС по пошлинам или потолку цен, но и с логистическими проблемами – европейские страны отказываются принимать российскую нефть в своих портах, отмечает персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Ян Мельничук. ЕС взял курс на снижение зависимости от нефти из России, поэтому работа по перенаправлению потоков нефти уже начата и это лишь вопрос времени, говорит эксперт. Он напоминает, что президент РФ Владимир Путин поручил ускорить переориентацию экспорта нефти и газа. Речь идет о реализации инфраструктурных проектов: железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые, по словам президента, «уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки – на юг и на восток».
«Желание Европы выдавить российскую нефть со своего рынка вскоре столкнется с той же логистической реальностью, которая сейчас уже очевидна для европейского газового рынка. Сейчас российские энергоносители заменить нельзя, и заявленные ограничения будут смягчены в ближайшие недели и месяцы», – уверен Мельничук. Еврокомиссия уже признала, что зависимость от РФ в сфере энергоресурсов будет как минимум до 2027 г., напоминает он.
Отказаться от российской нефти ЕС крайне сложно, соглашается Василий Танурков. Несмотря на все ограничения, в апреле поставки российской нефти в Европу выросли до 1,6 млн б/с по сравнению с 1,3 млн б/с в марте, отмечает он.