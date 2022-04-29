Германия не будет блокировать эмбарго ЕС на нефть из России

«Мы больше не будем сталкиваться с национальной катастрофой. Мы добились большого прогресса в отношении нефти и могли бы присоединиться к эмбарго, если бы это произошло. Германия не стоит на пути этого», — сказал Хабек. В то же время он признал, что прекращение импорта российской нефти все еще может нанести серьезный ущерб немецкой экономике, включая нехватку предложения и «огромный рост цен».



До этого, во вторник, Хабек заявил, что Германия уже достаточно сократила свою зависимость от российской нефти, чтобы сделать полное эмбарго «управляемым». По его словам, доля российской нефти в импорте Германии упала примерно до 12% с 35% до 24 февраля.



Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая. Последний пакет санкций против России из-за военной операции на Украине был введен в начале апреля. Он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе.