Германия не будет блокировать эмбарго ЕС на нефть из России
Германия не будет накладывать вето на решение Евросоюза о нефтяном эмбарго в отношении России, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу ZDF.
«Мы больше не будем сталкиваться с национальной катастрофой. Мы добились большого прогресса в отношении нефти и могли бы присоединиться к эмбарго, если бы это произошло. Германия не стоит на пути этого», — сказал Хабек. В то же время он признал, что прекращение импорта российской нефти все еще может нанести серьезный ущерб немецкой экономике, включая нехватку предложения и «огромный рост цен».
До этого, во вторник, Хабек заявил, что Германия уже достаточно сократила свою зависимость от российской нефти, чтобы сделать полное эмбарго «управляемым». По его словам, доля российской нефти в импорте Германии упала примерно до 12% с 35% до 24 февраля.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая. Последний пакет санкций против России из-за военной операции на Украине был введен в начале апреля. Он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе.
После этого, 17 апреля, глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС прорабатываются «умные механизмы», чтобы иметь возможность включить нефтяное эмбарго в новый пакет санкций. Тогда же премьер-министр Италии Марио Драги в интервью газете Corriere della Sera заявил, что идея введения потолка цен на российские энергоресурсы будет обсуждаться на следующем Совете ЕС и вполне может оказаться «оружием, которое можно использовать».
23 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и ЕС прорабатывают три варианта ограничений: эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала проведения специальной военной операции на Украине.