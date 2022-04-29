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Политика

Германия не будет блокировать эмбарго ЕС на нефть из России

Ведомости

Германия не будет накладывать вето на решение Евросоюза о нефтяном эмбарго в отношении России, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу ZDF.

«Мы больше не будем сталкиваться с национальной катастрофой. Мы добились большого прогресса в отношении нефти и могли бы присоединиться к эмбарго, если бы это произошло. Германия не стоит на пути этого», — сказал Хабек. В то же время он признал, что прекращение импорта российской нефти все еще может нанести серьезный ущерб немецкой экономике, включая нехватку предложения и «огромный рост цен».

До этого, во вторник, Хабек заявил, что Германия уже достаточно сократила свою зависимость от российской нефти, чтобы сделать полное эмбарго «управляемым». По его словам, доля российской нефти в импорте Германии упала примерно до 12% с 35% до 24 февраля.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая. Последний пакет санкций против России из-за военной операции на Украине был введен в начале апреля. Он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе.

После этого, 17 апреля, глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС прорабатываются «умные механизмы», чтобы иметь возможность включить нефтяное эмбарго в новый пакет санкций. Тогда же премьер-министр Италии Марио Драги в интервью газете Corriere della Sera заявил, что идея введения потолка цен на российские энергоресурсы будет обсуждаться на следующем Совете ЕС и вполне может оказаться «оружием, которое можно использовать».

23 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и ЕС прорабатывают три варианта ограничений: эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее по теме: Евросоюз может ввести потолок цены на российскую нефть
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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