Боррель назвал возможную дату согласования нефтяного эмбарго ЕС в отношении России
Решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать только на саммите Евросоюза 30 и 31 мая, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель газете Die Welt.
По его словам, остановка импорта нефти или введение штрафных пошлин «были бы важны для оказания давления на Путина и привлечения его к столу переговоров». Однако сейчас решение о газовом или нефтяном эмбарго не принято и оно ожидается не раньше конца мая. «На данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу», — сказал Боррель, отметив, что уверен в будущем значительном ослаблении европейской зависимости от российских энергоресурсов.
«В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия болезненно почувствует, что доходы от нефтегазового бизнеса теряются», — добавил глава европейской дипломатии. Боррель также отметил разочарование позицией Венгрии, которая заявила об отказе ограничивать импорт российских энергоресурсов.
Последний пакет санкций против России из-за военной операции на Украине был введен в начале апреля. Он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе.
После этого, 17 апреля, глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС прорабатываются «умные механизмы», чтобы иметь возможность включить нефтяное эмбарго в новый пакет санкций. Тогда же премьер-министр Италии Марио Драги в интервью газете Corriere della Sera заявил, что идея введения потолка цен на российские энергоресурсы будет обсуждаться на следующем Совете ЕС и вполне может оказаться «оружием, которое можно использовать».
23 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и ЕС прорабатывают три варианта ограничений: эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала проведения специальной военной операции на Украине.