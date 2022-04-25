Боррель назвал возможную дату согласования нефтяного эмбарго ЕС в отношении России

По его словам, остановка импорта нефти или введение штрафных пошлин «были бы важны для оказания давления на Путина и привлечения его к столу переговоров». Однако сейчас решение о газовом или нефтяном эмбарго не принято и оно ожидается не раньше конца мая. «На данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу», — сказал Боррель, отметив, что уверен в будущем значительном ослаблении европейской зависимости от российских энергоресурсов.