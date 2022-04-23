Bloomberg сообщил о поиске США и ЕС способа сократить нефтяные доходы России
В США и Евросоюзе обсуждают шаги, которые ЕС мог бы предпринять с целью ограничения импорта нефти из России, и механизмы для снижения доходов от ее продажи, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, сейчас рассматривается три варианта ограничений: эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала проведения специальной военной операции на Украине.
В США при этом опасаются, что полный запрет на поставки нефти приведет к резкому росту цен и повлечет за собой рост доходов Кремля, заявил источник агентства. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее отмечала, что эмбарго нанесет серьезный удар по европейской экономике, но не сильно повлияет на Россию.
Евросоюз в настоящее время работает над шестым пакетом санкций против России. По данным Bloomberg, ЕС может начать выдвигать предложения на следующей неделе. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил испанским СМИ, что ни одно из предложений пока не получило полной поддержки всех государств — членов ЕС.
«Достичь консенсуса в отношении ограниченного запрета на сырую нефть будет проще, чем ограничить импорт дизельного топлива и других продуктов», — заявил один из собеседников Bloomberg.
После начала спецоперации на Украине ЕС ввел уже пять пакетов антироссийских санкций, которые, среди прочего, включают ограничения на поставки ряда российских товаров, в том числе в энергетической сфере. 11 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС начал разрабатывать шестой пакет санкций в отношении России, в него будут включены «нефтяные опции». Позже эту информацию подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Последний пакет санкций против России из-за военной операции на Украине был введен в начале апреля. Он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также сообщала, что администрация Белого дома может в ближайшее время ввести новые санкции против России, однако детали еще прорабатываются.