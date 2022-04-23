Bloomberg сообщил о поиске США и ЕС способа сократить нефтяные доходы России

Последний пакет санкций против России из-за военной операции на Украине был введен в начале апреля. Он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также сообщала, что администрация Белого дома может в ближайшее время ввести новые санкции против России, однако детали еще прорабатываются.