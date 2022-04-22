WSJ: поставки нефти танкерами из России в Европу выросли за счет «неуказанных пунктов»

В апреле поставки российской нефти морским транспортом в европейском направлении выросли на 0,3 млн барр. по сравнению с мартом — до 1,6 млн барр., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные сервисов Kpler. При этом с начала апреля 11 млн барр. (около 40% поставок из России в Европу) были отгружены на танкеры, маршрут которых снабжен пометкой «пункт назначения неизвестен», следует из данных TankerTrackers.