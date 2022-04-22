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WSJ: поставки нефти танкерами из России в Европу выросли за счет «неуказанных пунктов»

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В апреле поставки российской нефти морским транспортом в европейском направлении выросли на 0,3 млн барр. по сравнению с мартом — до 1,6 млн барр., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные сервисов Kpler. При этом с начала апреля 11 млн барр. (около 40% поставок из России в Европу) были отгружены на танкеры, маршрут которых снабжен пометкой «пункт назначения неизвестен», следует из данных TankerTrackers.

Издание пишет, что речь может идти о схеме, позволявшей обходить санкции Ирану и Венесуэле, нефть у которых США, в рамках эмбарго, запретили покупать ряду крупнейших стран-потребителей. В этих случаях сырье с танкеров, пункт назначения которых не указывался, перекачивалось на более крупные танкеры где смешивалось в определенной пропорции с другими сортами нефти, таким образом, юридически переставая быть иранской или венесуэльской.

Ранее, в середине апреля, источники Bloomberg сообщили, что Shell нашла способ обходить фактический бойкот европейскими странами российской нефти (об эмбарго официально объявили только США и Великобритания) с помощью так называемой латвийской смеси.

Shell обошла запрет на поставки российской нефти в ЕС

Поиск обходных путей говорит о заинтересованности в сырье из России, говорят эксперты

Так, компания не считает смесь из разных сортов нефти российской, если в составе на нее приходится менее 50%. То есть смесь разных сортов, в объеме которой Urals занимает 49,99%, российской не считается. Практика таких смесей, содержащих российскую нефть, но не считающихся российскими (смесь СРС), давно используется, в частности, Казахстаном при транспортировке сырья по Каспийскому трубопроводному консорциуму.

Евросоюз в рамках готовящегося шестого пакета санкций кроме ограничений в отношении крупных российских банков, включая Сбербанк, рассматривает «энергетические» вопросы, заявила 17 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она рассказала о неких разрабатываемых «умных механизмах», которые позволили бы включить эмбарго на нефть в следующий пакет санкций.

Ранее по теме: Австрийская OMV сообщила об остановке импорта и переработки нефти из России

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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