WSJ: поставки нефти танкерами из России в Европу выросли за счет «неуказанных пунктов»
В апреле поставки российской нефти морским транспортом в европейском направлении выросли на 0,3 млн барр. по сравнению с мартом — до 1,6 млн барр., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные сервисов Kpler. При этом с начала апреля 11 млн барр. (около 40% поставок из России в Европу) были отгружены на танкеры, маршрут которых снабжен пометкой «пункт назначения неизвестен», следует из данных TankerTrackers.
Издание пишет, что речь может идти о схеме, позволявшей обходить санкции Ирану и Венесуэле, нефть у которых США, в рамках эмбарго, запретили покупать ряду крупнейших стран-потребителей. В этих случаях сырье с танкеров, пункт назначения которых не указывался, перекачивалось на более крупные танкеры где смешивалось в определенной пропорции с другими сортами нефти, таким образом, юридически переставая быть иранской или венесуэльской.
Ранее, в середине апреля, источники Bloomberg сообщили, что Shell нашла способ обходить фактический бойкот европейскими странами российской нефти (об эмбарго официально объявили только США и Великобритания) с помощью так называемой латвийской смеси.
Так, компания не считает смесь из разных сортов нефти российской, если в составе на нее приходится менее 50%. То есть смесь разных сортов, в объеме которой Urals занимает 49,99%, российской не считается. Практика таких смесей, содержащих российскую нефть, но не считающихся российскими (смесь СРС), давно используется, в частности, Казахстаном при транспортировке сырья по Каспийскому трубопроводному консорциуму.
Евросоюз в рамках готовящегося шестого пакета санкций кроме ограничений в отношении крупных российских банков, включая Сбербанк, рассматривает «энергетические» вопросы, заявила 17 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она рассказала о неких разрабатываемых «умных механизмах», которые позволили бы включить эмбарго на нефть в следующий пакет санкций.