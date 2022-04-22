Боррель заявил о разногласиях в ЕС по отказу от российских энергоносителей
Страны — члены ЕС обсуждают несколько вариантов санкций в отношении поставок нефти и газа из России, однако ни по одному из них нет единогласия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет Le Figaro.
«Я не могу назвать дату (одобрения нового пакета санкций, который будет включать газ и нефть из России. — "Ведомости"). Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия», — заявил Боррель (цитата по ТАСС).
Он рассказал, что ЕС не вводил налог или запрет на импорт газа и нефти из России. В совете есть страны, которые ясно заявили, что наложат вето на такое решение. Если это произойдет, единогласное решение не может быть принято, отметил Боррель.
«Но единогласия не нужно, чтобы действовать добровольно, следуя плану. Они (отдельные страны. — "Ведомости") могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС. И помните, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в России нефти очень важно», — подчеркнул он.
В начале апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, в котором запретил покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Еврокомиссия оценивала объем попавшего под запрет экспорта из России в 4 млрд евро в год. 17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке шестого пакета санкций, в который могут войти ограничения в энергетическом секторе. За введение санкций в отношении российских нефти и газа выступают страны Балтии, против такой меры высказалась Германия, которая боится роста цен на энергоносители.