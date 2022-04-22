Боррель заявил о разногласиях в ЕС по отказу от российских энергоносителей

В начале апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, в котором запретил покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Еврокомиссия оценивала объем попавшего под запрет экспорта из России в 4 млрд евро в год. 17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке шестого пакета санкций, в который могут войти ограничения в энергетическом секторе. За введение санкций в отношении российских нефти и газа выступают страны Балтии, против такой меры высказалась Германия, которая боится роста цен на энергоносители.