Австрия заявила о готовности поддержать эмбарго на поставку нефти из России
Австрия готова поддержать эмбарго Евросоюза на поставку нефти из России, заявил министр энергетики страны Леоноре Гевесслер.
«Что касается вопроса нефтяного эмбарго, то вы знаете, что еще нет предложения Европейской комиссии, но Австрия готова поддерживать нефтяное эмбарго, если Еврокомиссия и страны-участницы решатся на это», — подчеркнул Гевесслер (цитата по ТАСС).
Он утверждает, что Австрия уже подготовилась к этому. За последние годы страна покупала только 10% нефти из России, за минувшие месяцы эта зависимость активно сокращалась. «В марте больше не перерабатывали российскую нефть», — заключил глава минэнергетики.
Ранее сегодня телеканал ZDF сообщил, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на запрет импорта российской нефти в страны Евросоюза и сейчас «ничто не мешает» ввести нефтяное эмбарго. Как заявил высокопоставленный дипломат ЕС, на которого ссылается телеканал, решающим фактором стал отказ правительства Германии блокировать запрет на поставки нефти из России.
21 апреля представители австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили о прекращении импорта и переработки российской нефти. На момент приостановки импорта главным поставщиком нефти в Австрию был Казахстан (38,9% сырья), на втором месте — Ливия (22,1%), на третьем — Ирак (20,7%). Россия находилась на четвертом месте с долей в 7,8%.
29 апреля издание The New York Times сообщило, что ЕС готовит введение поэтапного эмбарго на российскую нефть. NYT уточняет, что страны — члены ЕС, которые зависимы от российских энергоносителей, «преодолевают разногласия». Окончательное решение по этому вопросу может быть представлено уже на следующей неделе. По данным газеты, также разрабатываются новые санкции в отношении высокопоставленных граждан России и Сбербанка.