Австрия заявила о готовности поддержать эмбарго на поставку нефти из России

29 апреля издание The New York Times сообщило, что ЕС готовит введение поэтапного эмбарго на российскую нефть. NYT уточняет, что страны — члены ЕС, которые зависимы от российских энергоносителей, «преодолевают разногласия». Окончательное решение по этому вопросу может быть представлено уже на следующей неделе. По данным газеты, также разрабатываются новые санкции в отношении высокопоставленных граждан России и Сбербанка.