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Экономика

Австрия заявила о готовности поддержать эмбарго на поставку нефти из России

Ведомости

Австрия готова поддержать эмбарго Евросоюза на поставку нефти из России, заявил министр энергетики страны Леоноре Гевесслер.

«Что касается вопроса нефтяного эмбарго, то вы знаете, что еще нет предложения Европейской комиссии, но Австрия готова поддерживать нефтяное эмбарго, если Еврокомиссия и страны-участницы решатся на это», — подчеркнул Гевесслер (цитата по ТАСС).

Он утверждает, что Австрия уже подготовилась к этому. За последние годы страна покупала только 10% нефти из России, за минувшие месяцы эта зависимость активно сокращалась. «В марте больше не перерабатывали российскую нефть», — заключил глава минэнергетики.

Ранее сегодня телеканал ZDF сообщил, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на запрет импорта российской нефти в страны Евросоюза и сейчас «ничто не мешает» ввести нефтяное эмбарго. Как заявил высокопоставленный дипломат ЕС, на которого ссылается телеканал, решающим фактором стал отказ правительства Германии блокировать запрет на поставки нефти из России.

21 апреля представители австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили о прекращении импорта и переработки российской нефти. На момент приостановки импорта главным поставщиком нефти в Австрию был Казахстан (38,9% сырья), на втором месте — Ливия (22,1%), на третьем — Ирак (20,7%). Россия находилась на четвертом месте с долей в 7,8%.

29 апреля издание The New York Times сообщило, что ЕС готовит введение поэтапного эмбарго на российскую нефть. NYT уточняет, что страны — члены ЕС, которые зависимы от российских энергоносителей, «преодолевают разногласия». Окончательное решение по этому вопросу может быть представлено уже на следующей неделе. По данным газеты, также разрабатываются новые санкции в отношении высокопоставленных граждан России и Сбербанка.

Ранее по теме: NYT: Евросоюз готовит эмбарго на российскую нефть
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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