ZDF: три страны ЕС отозвали вето на эмбарго российской нефти

«Мы больше не будем сталкиваться с национальной катастрофой. Мы добились большого прогресса в отношении нефти и могли бы присоединиться к эмбарго, если бы это произошло. Германия не стоит на пути этого», — сказал Хабек. В то же время он признал, что прекращение импорта российской нефти все еще может нанести серьезный ущерб немецкой экономике, включая нехватку предложения и «огромный рост цен».