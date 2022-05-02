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ZDF: три страны ЕС отозвали вето на эмбарго российской нефти

Ведомости

Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на запрет импорта российской нефти в страны Евросоюза, и сейчас «ничто не мешает» ввести нефтяное эмбарго, передает телеканал ZDF.

Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция «выступали тормозами» нефтяного эмбарго, отмечает телеканал. Как заявил высокопоставленный дипломат ЕС, решающим фактором стал отказ правительства Германии блокировать запрет на поставки нефти из России. Германия могла изменить свою позицию на фоне недавних успехов в поиске альтернативных поставщиков нефти, отмечает телеканал.

Все государства - члены ЕС готовы поддержать замораживание закупок нефти, однако открытым остается вопрос переходного периода, отмечает телеканал.

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Решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая, заявил в конце апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель газете Die Welt. Тогда он сказал, что в ЕС нет единой позиции по этому вопросу. Боррель также отметил разочарование позицией Венгрии, которая заявила об отказе ограничивать импорт российских энергоресурсов.

Германия не будет накладывать вето на решение Евросоюза о нефтяном эмбарго в отношении России, заявил в конце апреля вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу ZDF.

«Мы больше не будем сталкиваться с национальной катастрофой. Мы добились большого прогресса в отношении нефти и могли бы присоединиться к эмбарго, если бы это произошло. Германия не стоит на пути этого», — сказал Хабек. В то же время он признал, что прекращение импорта российской нефти все еще может нанести серьезный ущерб немецкой экономике, включая нехватку предложения и «огромный рост цен».

До этого Хабек заявил, что Германия уже достаточно сократила свою зависимость от российской нефти, чтобы сделать полное эмбарго «управляемым». По его словам, доля российской нефти в импорте Германии упала примерно до 12% с 35% до 24 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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