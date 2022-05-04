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Нежелание отказываться от российской нефти мешает согласованию шестого пакета санкций ЕС

Договориться о других ограничениях, например об отключении Сбербанка от SWIFT, явно проще
Матвей Катков Наталья Заруцкая
Сейчас не вполне ясно, удастся ли ЕС заместить российскую нефть в необходимых объемах / Максим Стулов / Ведомости

Обсуждение очередного, уже шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза затянулось. 4 мая агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на дипломатов ЕС, что срок согласования пакета ЕС сдвигается до конца недели или даже до 9 мая. Ключевой проблемой становится график отказа Европы от российской нефти. По данным агентства, уйти от закупок из России страны ЕС планировали за шесть месяцев. Но основным критиком быстрого введения эмбарго стала Венгрия.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 4 мая подтвердил, что Будапешт не готов еще поддержать шестой пакет санкций. «Наше правительство, действуя ответственно, не может согласиться на новый пакет в нынешнем его виде», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Сийярто не устроила даже полуторагодовая отсрочка эмбарго для Венгрии и Словакии. Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа о санкциях, сообщала, что для Будапешта и Братиславы предусмотрены поблажки с продлением переходного периода для отказа от российской нефти до конца 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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