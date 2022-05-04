Нежелание отказываться от российской нефти мешает согласованию шестого пакета санкций ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 4 мая подтвердил, что Будапешт не готов еще поддержать шестой пакет санкций. «Наше правительство, действуя ответственно, не может согласиться на новый пакет в нынешнем его виде», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Сийярто не устроила даже полуторагодовая отсрочка эмбарго для Венгрии и Словакии. Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа о санкциях, сообщала, что для Будапешта и Братиславы предусмотрены поблажки с продлением переходного периода для отказа от российской нефти до конца 2023 г.