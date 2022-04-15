Новак спрогнозировал сроки отказа от российских энергоносителей

Новак спрогнозировал сроки отказа от российских энергоносителейПопытки сделать это ранее, чем через 5 лет, обернутся экономической катастрофой
Заместить российские нефть и газ на мировом рынке на горизонте ближайших 5–10 лет не удастся. Такой прогноз сделал курирующий ТЭК вице–премьер Александр Новак в статье, опубликованной в журнале «Энергетическая политика».
Он напомнил, что заявления о возможном прекращении поставок энергоресурсов из России уже привели к значительным всплескам цен на мировых рынках, а физические ограничения поставок «чреваты новыми историческими рекордами». После начала специальной военной операции (СВО) на Украине пик роста спотовых цен на газ наблюдался 7 марта 2022 г., когда стоимость 1000 куб. м на хабе TTF достигла $4000.
Новак также подчеркнул, что доля поставок нефти в страны Евросоюза (ЕС) из РФ достигает 30%, газа – 40%, угля – около трети от всех закупаемых ЕС объемов.
Вице–премьер также обратил внимание на то, что Европа не обладает достаточной инфраструктурой, чтобы заместить поставки российского трубопроводного газа за счет сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, в случае роста цены на СПГ в Азии, объемы могут быть перенаправлены именно туда, а не в ЕС. По данным биржи ICE, 14 апреля на голландском хабе TTF 1000 куб. м газа стоила около $1020. При этом, согласно данным Platts и расчетам «Ведомостей», в Азии на ту же дату газ торговался примерно по $1170 за 1000 куб. м. То есть «азиатская премия» составляла более $150.
При этом согласно отчету Международной группы импортеров сжиженного газа (GIIGNL), по итогам 2020 г. совокупный объем мировых поставок СПГ составил около 356 млн т или 491,2 млрд куб. м, из которых лишь 40% (142,5 млн т/196,6 млрд куб. м) продавались на споте или по краткосрочным контрактам. Остальные 60% поставлялись в рамках долгосрочных контрактов.
Объем поставок трубопроводного газа из РФ и ЕС по итогам 2021 г составил, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), около 155 млрд куб. м, что соответствует 45% от всего газового импорта ЕС и 40% от общего потребления.
Новак обратил внимание на то, что РФ в минувшем году поставила в ЕС почти в 10 раз больше газа, чем планируют США в 2022 г. При этом более 50 млрд куб. м приходилось на Германию – крупнейшего в Европе потребителя российского газа. Совокупный объем экспорта «Газпрома» в страны дальнего зарубежья (в том числе в Турцию и Китай), по итогам 2021 г. составил 185,1 млрд куб. м, сообщал в январе текущего года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
При этом в январе–апреле 2022 г. «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 44,6 млрд куб. м – на 26,4% (на 16 млрд куб. м) меньше, чем за аналогичный период 2021 г., сообщила компания 15 апреля.
На фоне начала СВО России на Украине МЭА в начале марта 2022 г. разработало план по снижению зависимость ЕС от российского газа как минимум на 50 млрд куб. м в год. Он включает диверсификацию поставок газа, использование АЭС и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также введение обязательств по максимальному заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ). Высказывалось также предположение о временном снижении температуры в домах на 1 градус. Реализация всех пунктов этого плана в полном объеме позволит, как рассчитывает МЭА, сократить зависимость от российского газа на 80 млрд куб. м ежегодно. («Ведомости» писали об этом 4 марта).
В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязующий европейских покупателей из «недружественных» стран, то есть поддержавших антироссийские санкции из–за СВО на Украине, оплачивать поставки газа в рублях. Непоступление платежей в рублях станет основаниям для прекращения поставок, следует из указа. «С переводом расчетов за газ в рубли уже согласилось несколько покупателей», – написал Новак, не уточнив названия компания. В аппарате вице–премьера и «Газпроме» также воздержались от пояснений «Ведомостям».
«Перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100%–ой гарантией получить оплату за поставленный товар», – написал Новак в статье.
Несмотря на то, что многие компании и даже некоторые европейские страны, в частности, Венгрия, согласились с новой схемой оплаты, Еврокомиссия (ЕК) сочла указ президента РФ прямым нарушением антироссийских санкций («Ведомости» писали об этом 14 апреля).
О необходимости снизить зависимость от газа из России 15 апреля также заявили власти Сербии. Как отметила вице–премьер республики Зорана Михайлович, это удастся сделать благодаря вводу в эксплуатацию в 2023 г. газопровода–интерконнектора между Сербией и Болгарией. Его мощность составит 1,8 млрд куб. м газа в год с возможностью увеличения до 4 млрд куб. м. Сербия все еще зависит от одного поставщика, подчеркивала Михайлович, имея в виду «Газпром» (цитата по «Интерфаксу»).
По словам заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, сложнее всего избавиться от российского газа будет крупным потребителям, таким, как Германия, Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Болгария и Сербия. Наиболее диверсифицированный рынок энергоносителей в Европе у Италии. При это Гривач подчеркнул, что процесс отказа от российского газа «станет тяжелым для всех стран ЕС». «В условиях создания общего рынка рост цен, который, вероятно, усилится, если газа и других энергоресурсов будет не хватать, затронет всю Европу. Даже те страны, которые не потребляют российский газ», – пояснил он.
Гривач напомнил, что в минувший отопительный сезон газ в Европе стоил более $1200 за 1000 куб. м, то есть 7 раз дороже, чем в отопительном сезоне 2020–2021 гг. По оценке эксперта, для «относительно безболезненного» отказа от российского газа Европе потребуется 3–5 лет.
На горизонте ближайших 5 лет ЕС физически не сможет обойтись без поставок газа из России, так как нет альтернативных поставщиков, готовых заменить такие объемы по аналогичным ценам, отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, с учетом сформировавшихся высоких цен на газ, отказ от поставок из России приведет европейскую экономику к краху. «Особенно серьезно пострадают металлургия, нефтегазохимия, производители удобрения и цемента», – подчеркнул он.