Новак спрогнозировал сроки отказа от российских энергоносителей

Вице–премьер также обратил внимание на то, что Европа не обладает достаточной инфраструктурой, чтобы заместить поставки российского трубопроводного газа за счет сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, в случае роста цены на СПГ в Азии, объемы могут быть перенаправлены именно туда, а не в ЕС. По данным биржи ICE, 14 апреля на голландском хабе TTF 1000 куб. м газа стоила около $1020. При этом, согласно данным Platts и расчетам «Ведомостей», в Азии на ту же дату газ торговался примерно по $1170 за 1000 куб. м. То есть «азиатская премия» составляла более $150.