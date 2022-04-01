Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены газа из России
Европейская комиссия подготовила чрезвычайный план по замене российского газа, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью итальянской газете La Stampa. В случае прекращения поставок из России придется принимать крайние меры, отметил он.
«К концу года мы можем заменить 50 млрд кубометров газа за счет поставок сжиженного природного газа, хотя нам, очевидно, и нужно увеличить регазификацию. Еще 10 млрд — через трубопровод, особенно на юге, из Северной Африки или с Востока. Мы также можем сократить потребление, сократив (использование. — Ред.) радиаторов и кондиционеров и ускорив экономию энергии: это около 14 млрд. А потом продвигать биометан, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике: это еще 25 млрд», — заявил Бретон (цитата по «РИА Новости»).
По данным Международного энергетического агентства, в 2021 г. ЕС импортировал из России 155 млрд куб. м газа — 45% импорта ЕС и 40% от общего потребления союза. Бретон отметил, что в случае прекращения поставок газа из России ЕС придется принять «крайние меры». Например, уголь мог бы компенсировать 20 млрд куб. м газа, а атомные электростанции дали бы энергию, эквивалентную 12,5 млрд куб. м газа.
«Многие отрасли, использующие газ, например сталелитейные заводы, могли бы использовать мазут. Это сэкономило бы 10 млрд кубометров газа. Страны также должны приступить к совместным закупкам и хранению (газа. — Ред.). Параллельно нужно задуматься о том, как отвязать стоимость электричества от газа, потому что сегодня мы наблюдаем абсурд», — добавил Бретон.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Новая схема оплаты предполагает открытие покупателями рублевого счета в российском банке для оплаты поставок с 1 апреля. Согласно указу, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика.
Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.