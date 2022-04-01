Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены газа из России

«К концу года мы можем заменить 50 млрд кубометров газа за счет поставок сжиженного природного газа, хотя нам, очевидно, и нужно увеличить регазификацию. Еще 10 млрд — через трубопровод, особенно на юге, из Северной Африки или с Востока. Мы также можем сократить потребление, сократив (использование. — Ред.) радиаторов и кондиционеров и ускорив экономию энергии: это около 14 млрд. А потом продвигать биометан, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике: это еще 25 млрд», — заявил Бретон (цитата по «РИА Новости»).