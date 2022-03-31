Франция и Германия не примут условия России о расчетах за импорт газа в рублях
Франция и Германия не могут принять требования об оплате российского газа в рублях, содержащиеся в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил в четверг глава минфина Франции Брюно Ле Мэр.
«Мы не согласимся оплачивать газ в другой валюте, помимо указанной при заключении контрактов», — сказал Ле Мэр (цитата по ТАСС). Он добавил, что контракты, заключенные в евро, должны оплачиваться в евро. По его словам, Париж и Берлин вместе готовят план на случай остановки поставок российского газа.
Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал требование России пересмотреть валюту расчетов за газ неудавшейся попыткой разделить западных союзников, передает Reuters. Хабек заверил, что западные страны полны решимости не подвергаться «шантажу» со стороны России. Германия, сказал он, готова к любым сценариям развития событий, включая прекращение поставок из России.
Президент Путин ранее сегодня подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Новая схема оплаты предполагает открытие покупателями рублевого счета в российском банке для оплаты поставок с 1 апреля.
Согласно указу, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика.
Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.
Ранее Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин пояснил, что решение было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.