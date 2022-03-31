Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли
Президент России Владимир Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Новые правила по продаже газа недружественным странам за российскую валюту начнут действовать с 1 апреля, заявил Путин на совещании по поддержке отечественной авиаотрасли. Трансляция совещания проходила на телеканале «Россия 24». По его словам, перевод оплаты за газ на рубли является назвал шагом к обеспечению финансового суверенитета России.
Президент отметил, что действующие контракты будут остановлены, если страны-покупатели не выполнят новые условия оплаты.
«Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему: чтобы приобрести российский газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках», — сказал Путин.
Как следует из текста указа, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке, и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. Затем Газпромбанк по поручению покупателя будет менять валюту на рубли на торгах, проводимых Мосбиржей, и затем зачислять эти средства на рублевый счет. После этого с рублевого счета будет происходить перевод средств компании-поставщику.
Ранее Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин пояснил, что решение было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.
Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС также отказывается оплачивать газ в рублях.