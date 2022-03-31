Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли

Как следует из текста указа, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке, и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. Затем Газпромбанк по поручению покупателя будет менять валюту на рубли на торгах, проводимых Мосбиржей, и затем зачислять эти средства на рублевый счет. После этого с рублевого счета будет происходить перевод средств компании-поставщику.