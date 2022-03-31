РБК узнал детали схемы оплаты российского газа в рублях
«Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа», — сообщил собеседник издания в правительстве. Он отметил, что платеж от покупателя к «Газпрому» должен осуществляться исключительно в рублях. Источник издания, близкий к «Газпрому», подтвердил структуру сделки.
Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источники об обсуждении схемы, по которой компании смогут оплачивать газ в евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ в заранее согласованный расчетный день. Валюта контракта при этом не изменится, изменится только валюта платежа.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин пояснил, что решение было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.
Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС также отказывается оплачивать газ в рублях.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новая схема оплаты уже представлена Путину и скоро будет опубликована. Он подтвердил сообщение правительства Германии, что рассматривается схема, при которой компании будут платить за газ в долларах или евро, но через «Газпромбанк», затем банк будет переводить деньги в рубли, и они будут поступать в Россию. Он отметил, что информацию о такой схеме Путин предоставил президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Италии Марио Драги.