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Бизнес

РБК узнал детали схемы оплаты российского газа в рублях

Ведомости

Российская сторона предложила компаниям из недружественных стран схему оплаты газа в рублях, согласно которой импортеры будут обязаны открыть рублевый счет в российском банке, сообщил РБК со ссылкой на источники.

«Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа», — сообщил собеседник издания в правительстве. Он отметил, что платеж от покупателя к «Газпрому» должен осуществляться исключительно в рублях. Источник издания, близкий к «Газпрому», подтвердил структуру сделки.

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источники об обсуждении схемы, по которой компании смогут оплачивать газ в евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ в заранее согласованный расчетный день. Валюта контракта при этом не изменится, изменится только валюта платежа.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин пояснил, что решение было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.

Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС также отказывается оплачивать газ в рублях.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новая схема оплаты уже представлена Путину и скоро будет опубликована. Он подтвердил сообщение правительства Германии, что рассматривается схема, при которой компании будут платить за газ в долларах или евро, но через «Газпромбанк», затем банк будет переводить деньги в рубли, и они будут поступать в Россию. Он отметил, что информацию о такой схеме Путин предоставил президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Италии Марио Драги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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