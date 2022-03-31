РБК узнал детали схемы оплаты российского газа в рублях

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новая схема оплаты уже представлена Путину и скоро будет опубликована. Он подтвердил сообщение правительства Германии, что рассматривается схема, при которой компании будут платить за газ в долларах или евро, но через «Газпромбанк», затем банк будет переводить деньги в рубли, и они будут поступать в Россию. Он отметил, что информацию о такой схеме Путин предоставил президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Италии Марио Драги.