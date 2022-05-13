Bloomberg: несколько стран ЕС предложили отсрочить нефтяное эмбарго против России
Некоторые страны ЕС предложили отсрочить введение эмбарго на российскую нефть и одобрить шестой пакет санкций без него, передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов. По данным агентства, принятие такого решения возможно в случае, если страны не смогут убедить Венгрию поддержать эмбарго.
По словам собеседников Bloomberg, страны ЕС по-прежнему стремятся к согласованию шестого пакета санкций в полном объеме, включая поэтапное введение эмбарго на российскую нефть. Ограничения должны быть согласованы на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
При этом часть стран союза считает, что принятие решения по российской нефти можно перенести. Представители Венгрии в свою очередь настаивают, что введение эмбарго будет иметь разрушительные последствия для экономики страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что любой вариант с эмбарго на нефть необходимо обсуждать на саммите лидеров ЕС.
Санкции ЕС требуют единодушной поддержки всех 27 членов. Помимо нефти ограничения могут коснуться еще трех российских банков, которых планируется отключить от международной платежной системы SWIFT.
Стратегия ЕС по отказу от российских энергоносителей к 2027 г. также будет обсуждаться на следующей неделе. Она должна определить размер инвестиций в нефтяную инфраструктуру, которые потребуются в краткосрочной перспективе, чтобы гарантировать безопасность странам, которые полностью зависят от трубопроводной нефти из России.
После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел пять пакетов санкций и сейчас согласовывает шестой. 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. 8 мая Bloomberg сообщил, что члены Евросоюза не смогли договориться об условиях нового санкционного пакета.