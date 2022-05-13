Bloomberg: несколько стран ЕС предложили отсрочить нефтяное эмбарго против России

После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел пять пакетов санкций и сейчас согласовывает шестой. 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. 8 мая Bloomberg сообщил, что члены Евросоюза не смогли договориться об условиях нового санкционного пакета.