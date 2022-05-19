Шольц предупредил о длительном процессе вступления Украины в Евросоюз
Евросоюз оказывает «быструю и прагматичную» поддержку Украине, но вступление в союз — длительный процесс, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге. Трансляция заседания велась на сайте немецкого парламента.
«Еврокомиссия предварительно в конце июня вынесет свою оценку. Одновременно с этим мы все знаем — [президент Франции Эмманюэль] Макрон прав, указывая, что процесс вступления — это не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет», — сказал Шольц, практически процитировав слова французского лидера по поводу членства Киева в ЕС от 9 мая. Он также подтвердил будущую помощь Евросоюза в послевоенном восстановлении Украины, которое, по его словам, будет стоить «миллиарды», а также призвал ЕС создать соответствующий фонд.
Говоря об актуальной обстановке на Украине, где российские войска с конца февраля проводят военную спецоперацию, Шольц заявил, что «никакого продиктованного [Россией] мира не будет, потому что украинцы его не примут и мы тоже». По его словам, когда президент Владимир Путин поймет, что он не сможет сломить Украину, «он будет готов серьезно вести переговоры о мире», а для этого, по словам Шольца, важно укреплять обороноспособность Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля, через четыре дня после начала военной спецоперации России на украинской территории. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.
19 апреля Евросоюз получил от Киева первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата, 9 мая — вторую. В то же день президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет многие годы и что членство в объединении «не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента».
Вместо прямой интеграции в ЕС Макрон предложил создать «европейское политическое сообщество», которое могло бы принять ее в свои ряды. В то же время 17 мая Макрон в разговоре с Зеленским, содержание которого приводилось на сайте Елисейского дворца, подтвердил, что Евросоюз рассмотрит заявку Украины на вступление во время Европейского совета в июне на основании мнения Еврокомиссии.