Шольц предупредил о длительном процессе вступления Украины в Евросоюз

Говоря об актуальной обстановке на Украине, где российские войска с конца февраля проводят военную спецоперацию, Шольц заявил, что «никакого продиктованного [Россией] мира не будет, потому что украинцы его не примут и мы тоже». По его словам, когда президент Владимир Путин поймет, что он не сможет сломить Украину, «он будет готов серьезно вести переговоры о мире», а для этого, по словам Шольца, важно укреплять обороноспособность Киева.