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Политика

Макрон подтвердил рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС в июне

Ведомости

Заявка Украины на вступление в ЕС будет рассмотрена на июньском саммите союза, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент республики [Макрон] также подтвердил президенту Зеленскому, что заявка Украины на членство в Европейском союзе будет рассмотрена на заседании Европейского совета в июне на основании мнения, которое комиссия предоставит Европейскому союзу», — говорится в сообщении.

Макрон напомнил, что 9 мая он предложил для Украины «европейское политическое сообщество», «которое, в частности, позволило бы поддерживать страны-кандидаты в рамках полезного сотрудничества».

Ранее, 13 мая, МИД Франции анонсировал рассмотрение заявки Украины на членство в Евросоюзе. 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи подтвердил, что за неделю до этого была получена вторая часть заполненного опросника. 18 апреля Зеленский передал представителю Евросоюза Матти Маасикасу первую часть анкеты.

Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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