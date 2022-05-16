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ЕС согласовал выделение еще 500 млн евро на военную помощь Украине

Ведомости

Министры иностранных дел стран-членов ЕС согласовали выделение дополнительных 500 млн евро на военную помощь Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Министры согласовали выделение дополнительно 500 миллионов. Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда», — рассказал Боррель (цитата по «РИА Новости»). По его словам, выделенные деньги являются только «вершиной айсберга»: помощь, которую европейские страны оказывают Украине на двусторонней основе, гораздо больше.

Ранее Der Spiegel сообщил со ссылкой на источники, что страны G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки. По данным собеседников издания, этот вопрос будет решен на встрече министров финансов «большой семерки».

Сенатор США Рэнд Пол ранее заблокировал принятие законопроекта о наращивании помощи Украине до $40 млрд. По его словам, в документ необходимо добавить его предложения о контроле оборонных расходов, связанных с Украиной, генеральным инспектором. Пол отметил необходимость контроля таких трат, которые вместе с новым законопроектом с конца прошлого года достигнут уже $60 млрд, что «больше всего военного бюджета России», на фоне рекордной инфляции в США.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Ранее по теме: Минобороны заявило о сбитом украинском Су-24

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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