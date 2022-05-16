ЕС согласовал выделение еще 500 млн евро на военную помощь Украине

Сенатор США Рэнд Пол ранее заблокировал принятие законопроекта о наращивании помощи Украине до $40 млрд. По его словам, в документ необходимо добавить его предложения о контроле оборонных расходов, связанных с Украиной, генеральным инспектором. Пол отметил необходимость контроля таких трат, которые вместе с новым законопроектом с конца прошлого года достигнут уже $60 млрд, что «больше всего военного бюджета России», на фоне рекордной инфляции в США.