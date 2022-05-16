ЕС согласовал выделение еще 500 млн евро на военную помощь Украине
Министры иностранных дел стран-членов ЕС согласовали выделение дополнительных 500 млн евро на военную помощь Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Министры согласовали выделение дополнительно 500 миллионов. Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда», — рассказал Боррель (цитата по «РИА Новости»). По его словам, выделенные деньги являются только «вершиной айсберга»: помощь, которую европейские страны оказывают Украине на двусторонней основе, гораздо больше.
Ранее Der Spiegel сообщил со ссылкой на источники, что страны G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки. По данным собеседников издания, этот вопрос будет решен на встрече министров финансов «большой семерки».
Сенатор США Рэнд Пол ранее заблокировал принятие законопроекта о наращивании помощи Украине до $40 млрд. По его словам, в документ необходимо добавить его предложения о контроле оборонных расходов, связанных с Украиной, генеральным инспектором. Пол отметил необходимость контроля таких трат, которые вместе с новым законопроектом с конца прошлого года достигнут уже $60 млрд, что «больше всего военного бюджета России», на фоне рекордной инфляции в США.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.