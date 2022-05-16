Минобороны заявило о сбитом украинском Су-24
Российские военные сбили украинский самолет Су-24 в районе острова Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один украинский самолёт Су-24», — рассказал Конашенков.
По его словам, всего ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях. Были уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники.
12 мая Конашенков сообщил, что российские комплексы противовоздушной обороны перехватили беспилотник и три баллистические ракеты «Точка-У» над островом Змеиный, в районе населенного пункта Долина Харьковской области уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300. Днем ранее сообщалось об уничтоженном у острова «Байрактаре-ТБ2».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.