Шольц обещал поставить на Украину системы ПВО IRIS-T
Германия в ближайшие недели поставит Киеву современные системы противовоздушной обороны IRIS-T, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Бундестаге.
«В ближайшие недели мы осуществим дальнейшие поставки оружия. К примеру, правительство решило поставить системы IRIS-T — это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», — сообщил Шольц (цитата по ТАСС).
Также на Украину поставят современную радиолокационную станцию и 12 гаубиц PzH 2000. Украинские солдаты учатся применять их, курс закончится через несколько дней, отметил канцлер.
Представитель Минобороны Германии позднее рассказал, что в резерве бундесвера нет ракет ПВО и радара слежения, которые Шольц пообещал Украине. Поставки Киеву могут идти напрямую от военно-промышленного комплекса, передают «РИА Новости»,
18 мая Минобороны Германии сообщило, что ФРГ в рамках «кругового обмена» поставит Чехии 15 танков Leopard 2 A4 за оказание военной помощи Украине. Подобная схема была согласована с Грецией.