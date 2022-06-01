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Шольц обещал поставить на Украину системы ПВО IRIS-T

Ведомости

Германия в ближайшие недели поставит Киеву современные системы противовоздушной обороны IRIS-T, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Бундестаге. 

«В ближайшие недели мы осуществим дальнейшие поставки оружия. К примеру, правительство решило поставить системы IRIS-T — это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», — сообщил Шольц (цитата по ТАСС). 

Также на Украину поставят современную радиолокационную станцию и 12 гаубиц PzH 2000. Украинские солдаты учатся применять их, курс закончится через несколько дней, отметил канцлер. 

Представитель Минобороны Германии позднее рассказал, что в резерве бундесвера нет ракет ПВО и радара слежения, которые Шольц пообещал Украине. Поставки Киеву могут идти напрямую от военно-промышленного комплекса, передают «РИА Новости»,

18 мая Минобороны Германии сообщило, что ФРГ в рамках «кругового обмена» поставит Чехии 15 танков Leopard 2 A4 за оказание военной помощи Украине. Подобная схема была согласована с Грецией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных