Шольц обещал поставить на Украину системы ПВО IRIS-T

Представитель Минобороны Германии позднее рассказал, что в резерве бундесвера нет ракет ПВО и радара слежения, которые Шольц пообещал Украине. Поставки Киеву могут идти напрямую от военно-промышленного комплекса, передают «РИА Новости»,