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Песков допустил встречу Путина и Зеленского при финализации договоренностей

Ведомости

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации «документа», в окторым будут прописаны двухсторонние договоренности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал, но она должна быть подготовлена. И есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтобы финализировать некий документ. Работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась», — отметил Песков. 

Отвечая на вопрос, связан ли предстоящий 8 июня визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию с подготовкой возможной встречи в Стамбуле делегаций Москвы, Киева и ООН, представитель Кремля подчеркнул, что «контекст у всего этого один». «Поэтому да, действительно, здесь косвенно все события связаны», — отметил он.

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что во время разговора с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным. «Турция в свою очередь прикладывает все усилия для возвращения сторон за стол переговоров», — отметил он, добавив, что события на Украине затронули не только украинцев, но и весь мир.

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры 30 мая, после этого турецкий лидер созвонился с Зеленским. Украинский лидер неоднократно публично говорил о готовности провести встречу с Путиным и просил глав других стран помочь организовать ее. Эрдоган несколько раз предлагал провести такие переговоры в Турции. 28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Путина провести прямые переговоры с Зеленским и вывести войска с территории Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных