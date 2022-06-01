Песков допустил встречу Путина и Зеленского при финализации договоренностей
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации «документа», в окторым будут прописаны двухсторонние договоренности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал, но она должна быть подготовлена. И есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтобы финализировать некий документ. Работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась», — отметил Песков.
Отвечая на вопрос, связан ли предстоящий 8 июня визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию с подготовкой возможной встречи в Стамбуле делегаций Москвы, Киева и ООН, представитель Кремля подчеркнул, что «контекст у всего этого один». «Поэтому да, действительно, здесь косвенно все события связаны», — отметил он.
Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что во время разговора с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным. «Турция в свою очередь прикладывает все усилия для возвращения сторон за стол переговоров», — отметил он, добавив, что события на Украине затронули не только украинцев, но и весь мир.
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры 30 мая, после этого турецкий лидер созвонился с Зеленским. Украинский лидер неоднократно публично говорил о готовности провести встречу с Путиным и просил глав других стран помочь организовать ее. Эрдоган несколько раз предлагал провести такие переговоры в Турции. 28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Путина провести прямые переговоры с Зеленским и вывести войска с территории Украины.