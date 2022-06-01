Песков допустил встречу Путина и Зеленского при финализации договоренностей

«Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал, но она должна быть подготовлена. И есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтобы финализировать некий документ. Работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась», — отметил Песков.