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KPI для комитетов Госдумы должны появиться до конца весенней сессии

Ведомости

До конца весенней сессии Госдума должна разработать критерии эффективности оценки работы депутатов. Об этом журналистам сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Наша задача при выработке показателей эффективности работы комитетов Госдумы — объединить количественные и качественные критерии их работы. Важно, чтобы депутаты с этими критериями были согласны и введение таких показателей в результате мотивировало комитеты на эффективную работу», — сказал спикер Госдумы.

К качественному показателю Володин предложил отнести работу комитета по формированию повестки: «Правильно говорить не только о сопровождении и об улучшении поступивших законов, а о поиске комитетами самостоятельных решений. Есть комитеты и депутаты, которые видят проблему и ищут ее решение через разработку конкретной законодательной инициативы».

Володин отметил, что есть примеры эффективной работы таких комитетов, как комитет по международным делам, комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, комитет по контролю, в то время как в их законодательном портфеле число инициатив минимально. По его словам, нужно изучить все критерии и до конца весенней сессии «выйти на принятие решение».

О предстоящем введении KPI для комитетов Володин сказал на открытии весенней сессии Госдумы 18 января. Тогда он говорил, что более 70% законопроектов проходит через 10 комитетов, а около 30% – через оставшиеся 22. Он поручил своему первому заместителю Ивану Мельникову выработать предложения. Тогда намеревались сделать это к февралю, писали «Ведомости».

Ранее по теме: Какие KPI могут ввести для оценки работы комитетов Госдумы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных