KPI для комитетов Госдумы должны появиться до конца весенней сессии

Володин отметил, что есть примеры эффективной работы таких комитетов, как комитет по международным делам, комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, комитет по контролю, в то время как в их законодательном портфеле число инициатив минимально. По его словам, нужно изучить все критерии и до конца весенней сессии «выйти на принятие решение».