Какие KPI могут ввести для оценки работы комитетов Госдумы

Комитеты Госдумы можно оценивать по количеству законопроектов, которые находятся у них в работе, по выполнению представительских функций, по взаимодействию с профильными ведомствами, а также по анализу правоприменительной практики. Такие KPI могут быть введены для оценки работы комитетов нижней палаты парламента, заявил «Ведомостям» председатель Госдумы Вячеслав Володин.