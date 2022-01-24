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Какие KPI могут ввести для оценки работы комитетов Госдумы

Учитывать будут количество законопроектов, работу с министерствами и анализ правоприменения
Елена Мухаметшина
Пресс-служба Госдумы

Комитеты Госдумы можно оценивать по количеству законопроектов, которые находятся у них в работе, по выполнению представительских функций, по взаимодействию с профильными ведомствами, а также по анализу правоприменительной практики. Такие KPI могут быть введены для оценки работы комитетов нижней палаты парламента, заявил «Ведомостям» председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Имея невысокую законотворческую нагрузку, комитет может эффективно решать вопросы, связанные с выполнением представительной функции, взаимодействовать с профильными ведомствами, проводить анализ правоприменительной практики», – сказал Володин. Спикер Госдумы считает, что комитеты должны «не администрировать законотворческую повестку, а участвовать в ее формировании, реагируя на вызовы, на обращения граждан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных