Какие KPI могут ввести для оценки работы комитетов Госдумы

Какие KPI могут ввести для оценки работы комитетов ГосдумыУчитывать будут количество законопроектов, работу с министерствами и анализ правоприменения
Комитеты Госдумы можно оценивать по количеству законопроектов, которые находятся у них в работе, по выполнению представительских функций, по взаимодействию с профильными ведомствами, а также по анализу правоприменительной практики. Такие KPI могут быть введены для оценки работы комитетов нижней палаты парламента, заявил «Ведомостям» председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Имея невысокую законотворческую нагрузку, комитет может эффективно решать вопросы, связанные с выполнением представительной функции, взаимодействовать с профильными ведомствами, проводить анализ правоприменительной практики», – сказал Володин. Спикер Госдумы считает, что комитеты должны «не администрировать законотворческую повестку, а участвовать в ее формировании, реагируя на вызовы, на обращения граждан».