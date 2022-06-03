Посол Антонов заявил о влиянии санкций США на продовольственную безопасность

Антонов назвал введение антироссийских санкций «порочной практикой». По его словам, они усугубят состояние дел в мире и приведут к новым перебоям в цепочках поставок. «Экономические "колебания" могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер <…> Уверены, что попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов. Подорвут доверие к самим США», — написал он.