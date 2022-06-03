Газета
Политика

Посол Антонов заявил о влиянии санкций США на продовольственную безопасность

Ведомости

Решение Вашингтона ввести новые санкции против России скажется на продовольственной безопасности во всем мире и внутри США в частности. Об этом в Telegram-канале сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Антонов назвал введение антироссийских санкций «порочной практикой». По его словам, они усугубят состояние дел в мире и приведут к новым перебоям в цепочках поставок. «Экономические "колебания" могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер <…> Уверены, что попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов. Подорвут доверие к самим США», — написал он.

С начала спецоперации на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. В последний раз Вашингтон расширил ограничения 2 июня. Под них попали 17 россиян и 16 компаний, в том числе председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, глава Минэкономики Максим Решетников, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов. Санкции также введены против самой «Северстали», Severgroup и золотодобывающей компании Nord Gold.

Кроме того, 2 июня был одобрен шестой пакет санкций против России со стороны ЕС. Он включает в себя отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, расширение ограничений на экспорт в Россию, запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору, ограничение на покупку российской нефти и другие меры. Полный список должен быть опубликован 3 июня.

В данный момент ЕС рассматривает варианты новых санкций, в том числе закупку российской нефти по ограниченным ценам, сказал президент США Джо Байден. В мае министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что министры финансов стран G7 обсудили регулирование цен на российскую нефть картелем покупателей. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ничего продавать себе в убыток.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных