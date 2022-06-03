Путин заявил о намерении России развивать отношения с Африкой

«Мы считаем, что Африка в целом и отдельные её государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, вся Африка в целом имеет огромные перспективы, и, исходя именно из этого, намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом, с отдельными её государствами», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.