Путин заявил о намерении России развивать отношения с Африкой
Роль Африки на международной арене растет, Россия будет развивать отношения с государствами континента, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом.
«Мы считаем, что Африка в целом и отдельные её государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, вся Африка в целом имеет огромные перспективы, и, исходя именно из этого, намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом, с отдельными её государствами», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
По словам президента, товарооборот между Россией и африканскими странами растет: за первые месяцы текущего года он вырос на более чем 34%. Он также заявил о стремлении развивать гуманитарные связи с африканскими странами и делать все, чтобы этот процесс набирал обороты.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отправилась с визитом в Зимбабве, где заявила, что развитие сотрудничества со странами Африки является одним из внешнеполитических приоритетов России. «Мы приходим развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не эксплуатировать Африку, как это делают многие другие государства», — отметила она (цитата по ТАСС).
Глава российского МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, провел переговоры в Москве со своим малийским коллегой Абдулайе Диопом, а в начале мая он посетил Алжир, где встретился с президентом страны Абдельмаджидом Теббуном.