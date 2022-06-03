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Путин заявил о намерении России развивать отношения с Африкой

Ведомости

Роль Африки на международной арене растет, Россия будет развивать отношения с государствами континента, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом.

«Мы считаем, что Африка в целом и отдельные её государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, вся Африка в целом имеет огромные перспективы, и, исходя именно из этого, намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом, с отдельными её государствами», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам президента, товарооборот между Россией и африканскими странами растет: за первые месяцы текущего года он вырос на более чем 34%. Он также заявил о стремлении развивать гуманитарные связи с африканскими странами и делать все, чтобы этот процесс набирал обороты.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отправилась с визитом в Зимбабве, где заявила, что развитие сотрудничества со странами Африки является одним из внешнеполитических приоритетов России. «Мы приходим развивать взаимовыгодное сотрудничество, а не эксплуатировать Африку, как это делают многие другие государства», — отметила она (цитата по ТАСС).

Глава российского МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, провел переговоры в Москве со своим малийским коллегой Абдулайе Диопом, а в начале мая он посетил Алжир, где встретился с президентом страны Абдельмаджидом Теббуном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных