Медведев прокомментировал шестой пакет санкций ЕС

По его словам, поэтапное нефтяное эмбарго, которое входит в шестой пакет санкций, в итоге приведет к тому, что европейцам придется столкнуться с дефицитом дизельного топлива, которое необходимо «для грузовиков и сельскохозяйственной техники». «Они знают, что все равно надо будет найти "серые" схемы, чтобы получить наше сырьё, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции», — считает Медведев. Запрет же на страхование российских танкеров, по его мнению, можно решить за счёт госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами, так как «Россия всегда была ответственным и надёжным партнёром».