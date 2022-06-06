Медведев прокомментировал шестой пакет санкций ЕС
Принятый Евросоюзом шестой пакет антироссийских санкций бесполезен, в первую очередь он ударяет по экономике стран ЕС и по самим европейцам, написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян. В итоге никто ничего не получит — ни у нас, ни за рубежом», — написал Медведев.
По его словам, поэтапное нефтяное эмбарго, которое входит в шестой пакет санкций, в итоге приведет к тому, что европейцам придется столкнуться с дефицитом дизельного топлива, которое необходимо «для грузовиков и сельскохозяйственной техники». «Они знают, что все равно надо будет найти "серые" схемы, чтобы получить наше сырьё, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции», — считает Медведев. Запрет же на страхование российских танкеров, по его мнению, можно решить за счёт госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами, так как «Россия всегда была ответственным и надёжным партнёром».
Санкции против Национального депозитария были введены ЕС, по мнению Медведева, чтобы наконец заявить о дефолте России, что, по его словам, не является правдой, так как Москва «никогда не отказывалась платить». «В итоге никто ничего не получит – ни у нас, ни за рубежом. Инвестиции превратились в пыль», — полагает Медведев.
Отключение же ряда крупных российских банков от SWIFT является очевидной попыткой «серьезно уколоть», однако «банки продолжают нормально работать, внутрироссийские операции от SWIFT не зависят и проводятся в стандартном режиме».
Шестой пакет санкций ЕС утвердил 3 июня. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов.
Новый санкционный пакет также включает в себя отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и белорусского «Банка развития». На территории ЕС от вещания отключат телеканалы «Россия 24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр»; России запретят предоставлять европейские консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги, наложат ограничение на предоставление облачных сервисов. Помимо этого ЕС расширил список персональных ограничений против граждан России. Общее число физических лиц, находящихся под санкциями ЕС, достигло 1158, юрлиц — 98.