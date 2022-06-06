Лавров назвал беспрецедентным решение не пропустить его самолет в Сербию

«Поступило вчера вечером и сегодня утром очень много вопросов от СМИ относительно нашей реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами Североатлантического альянса, и решения, которые воспрепятствовали осуществлению визита министра иностранных дел России в Республику Сербия. Произошло, конечно, немыслимое», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).