Лавров назвал беспрецедентным решение не пропустить его самолет в Сербию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентным решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропускать его самолет для визита в Сербию.
«Поступило вчера вечером и сегодня утром очень много вопросов от СМИ относительно нашей реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами Североатлантического альянса, и решения, которые воспрепятствовали осуществлению визита министра иностранных дел России в Республику Сербия. Произошло, конечно, немыслимое», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).
Он отметил, что, с точки зрения Запада, у Сербии не должно быть свободы выбора партнеров. Министр назвал такую позицию «циничной», но уже не удивительной. Действия Болгарии, Черногории и Северной Македонии блокируют международную деятельность Сербии на российском направлении, добавил Лавров.
«Произошло в общем-то лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики», — подчеркнул министр.
Накануне сербская газета «Вечерне новости» сообщила со ссылкой на источник, что Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в эфире TV Pink, что президент Сербии Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой визита главы МИД России в Белград.
Лавров должен был посетить Сербию 6-7 июня и провести встречи с президентом и министром иностранных дел страны. Стороны планировали обсудить двусторонние отношения, ситуацию на Балканском регионе и актуальные международные проблемы.