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Лавров назвал беспрецедентным решение не пропустить его самолет в Сербию

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентным решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропускать его самолет для визита в Сербию.

«Поступило вчера вечером и сегодня утром очень много вопросов от СМИ относительно нашей реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами Североатлантического альянса, и решения, которые воспрепятствовали осуществлению визита министра иностранных дел России в Республику Сербия. Произошло, конечно, немыслимое», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).

Он отметил, что, с точки зрения Запада, у Сербии не должно быть свободы выбора партнеров. Министр назвал такую позицию «циничной», но уже не удивительной. Действия Болгарии, Черногории и Северной Македонии блокируют международную деятельность Сербии на российском направлении, добавил Лавров.

«Произошло в общем-то лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики», — подчеркнул министр.

Накануне сербская газета «Вечерне новости» сообщила со ссылкой на источник, что Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в эфире TV Pink, что президент Сербии Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой визита главы МИД России в Белград.

Лавров должен был посетить Сербию 6-7 июня и провести встречи с президентом и министром иностранных дел страны. Стороны планировали обсудить двусторонние отношения, ситуацию на Балканском регионе и актуальные международные проблемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных