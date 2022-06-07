В центре Херсона произошел взрыв

В ходе спецоперации России на Украине российские войска установили контроль над Херсонской областью и Запорожьем. ВГА Херсонской области заявляла, что планирует войти в состав России. Сейчас на территории региона установлена бивалютная зона — там используются гривны и рубли. Помимо этого президент России Владимир Путин также подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке – без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание.