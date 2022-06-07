В центре Херсона произошел взрыв
В ресторане «Ностальжи», расположенном в центре города, произошел взрыв, сообщает военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области в своем Telegram-канале. По предварительной информации пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.
«Во вторник, 7 июня, около 12:40 мск поступила информация о взрыве в херсонском ресторане "Ностальжи" (Старообрядческая улица, дом 10)», — говорится в сообщении. На месте работают городские оперативные службы. В пресс-службе также уточнили, что информация о взрыве напротив здания ВГА не соответствует действительности. Обстоятельства случившегося выясняются.
В ходе спецоперации России на Украине российские войска установили контроль над Херсонской областью и Запорожьем. ВГА Херсонской области заявляла, что планирует войти в состав России. Сейчас на территории региона установлена бивалютная зона — там используются гривны и рубли. Помимо этого президент России Владимир Путин также подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке – без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание.
Ранее сегодня замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов вновь заявил о планах по присоединению к России. По его словам, промежуточные решения по этому вопросу будет принимать общественный совет, однако он не уточнив возможную дату проведения референдума.