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В центре Херсона произошел взрыв

Ведомости

В ресторане «Ностальжи», расположенном в центре города, произошел взрыв, сообщает военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области в своем Telegram-канале. По предварительной информации пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.

«Во вторник, 7 июня, около 12:40 мск поступила информация о взрыве в херсонском ресторане "Ностальжи" (Старообрядческая улица, дом 10)», — говорится в сообщении. На месте работают городские оперативные службы. В пресс-службе также уточнили, что информация о взрыве напротив здания ВГА не соответствует действительности. Обстоятельства случившегося выясняются.

В ходе спецоперации России на Украине российские войска установили контроль над Херсонской областью и Запорожьем. ВГА Херсонской области заявляла, что планирует войти в состав России. Сейчас на территории региона установлена бивалютная зона — там используются гривны и рубли. Помимо этого президент России Владимир Путин также подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке – без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание.

Ранее сегодня замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов вновь заявил о планах по присоединению к России. По его словам, промежуточные решения по этому вопросу будет принимать общественный совет, однако он не уточнив возможную дату проведения референдума.

Ранее по теме: Пророссийские власти Херсона вновь заявили о планах по присоединению к России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных