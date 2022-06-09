Посол Антонов назвал нелегитимной деятельность Арктического совета без России
Решения, которые Арктический совет примет без участия российской стороны, будут являться нелегитимными и нарушат принцип консенсуса, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом он прокомментировал возобновление работы Арктического совета без российского участия.
По словам дипломата, подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России как действующего председателя совета, но и всего международного сообщества. «Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться. Решения от имени Арктического совета, принятые без нашей страны, будут нелегитимными и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами», — цитирует Антонова пресс-служба дипломатического представительства в Telegram-канале.
Дипломат отметил, что невозможно эффективно обеспечивать урегулирование проблем Крайнего Севера без России. В российской части Заполярья, занимающий порядка 60% от всей территории региона, проживает более половины коренного населения Арктики. Осуществляется более 70% всей экономической активности высоких широт, заключил он.
Накануне Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция приняли решение возобновить работу Арктического совета без российского участия. 3 марта все страны Арктического совета, кроме России, выпустили письменное заявление, в котором отказались принимать участие в заседаниях, проходящих под председательством России и на ее территории, из-за ситуации вокруг Украины.
Арктический совет — это международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В ее состав входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 г. председательство в Арктическом совете на два года перешло к России, торжественная церемония прошла в рамках встречи глав МИД «арктической восьмерки» в Рейкьявике.