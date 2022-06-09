Посол Антонов назвал нелегитимной деятельность Арктического совета без России

По словам дипломата, подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России как действующего председателя совета, но и всего международного сообщества. «Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться. Решения от имени Арктического совета, принятые без нашей страны, будут нелегитимными и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами», — цитирует Антонова пресс-служба дипломатического представительства в Telegram-канале.