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Минобороны сообщило об уничтожении учебного центра ВСУ в Житомирской области

Ведомости

Российские военные уничтожили учебный центр Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в Житомирской области, в котором переучивались и проходили подготовку иностранные наемники, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. 

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники», — отметил Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Раздоловка, склад боеприпасов в районе Парасковиевка , а также поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

17 мая Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США привлекают в качестве наемников на Украину членов международных террористических организаций. По данным ведомства, в апреле американские спецслужбы помогли освободить из тюрем, которые контролируют сирийские курды, 60 боевиков 20-25 лет. Затем их отправили в район американской военной базы «Эт-Танф» в Сирии, где их обучали перед отправкой на Украину.

В начале июня Минобороны сообщило, что иностранные наемники с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, их общее число сократилось вдвое, до 3500 человек. В пресс-службе добавили, что российские военные уничтожили высокоточным оружием сотни наемников вскоре после их прибытия в страну, однако большую часть боевиков уничтожили в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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