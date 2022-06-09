Минобороны сообщило об уничтожении учебного центра ВСУ в Житомирской области
Российские военные уничтожили учебный центр Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в Житомирской области, в котором переучивались и проходили подготовку иностранные наемники, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники», — отметил Конашенков.
По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Раздоловка, склад боеприпасов в районе Парасковиевка , а также поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
17 мая Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США привлекают в качестве наемников на Украину членов международных террористических организаций. По данным ведомства, в апреле американские спецслужбы помогли освободить из тюрем, которые контролируют сирийские курды, 60 боевиков 20-25 лет. Затем их отправили в район американской военной базы «Эт-Танф» в Сирии, где их обучали перед отправкой на Украину.
В начале июня Минобороны сообщило, что иностранные наемники с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, их общее число сократилось вдвое, до 3500 человек. В пресс-службе добавили, что российские военные уничтожили высокоточным оружием сотни наемников вскоре после их прибытия в страну, однако большую часть боевиков уничтожили в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта.