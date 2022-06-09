Минобороны сообщило об уничтожении учебного центра ВСУ в Житомирской области

В начале июня Минобороны сообщило, что иностранные наемники с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, их общее число сократилось вдвое, до 3500 человек. В пресс-службе добавили, что российские военные уничтожили высокоточным оружием сотни наемников вскоре после их прибытия в страну, однако большую часть боевиков уничтожили в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта.