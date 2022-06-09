Минобороны Белоруссии зафиксировало нарушение границы со стороны Украины
Белоруссия зафиксировала нарушение государственной границы в воздушном пространстве со стороны Украины, сообщил начальник департамента международного сотрудничества — помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.
«8 июня в 15:13 со стороны Украины зафиксировано нарушение Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве. По данному факту ведется расследование», — написал представитель Минобороны на странице в соцсети.
7 июня в Вооруженных силах Белоруссии начались тренировки по переходу с мирного на военное время. Сколько человек в них участвует и как долго они продлятся, министерство республики не сообщило. Такие занятия проводят после очередного призыва и освоения новыми военнослужащими программы начальной военной подготовки.
4 мая в Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования. В ходе проверки подразделения Вооруженных сил должны были отработать приведение в боевую готовность, совершить марши в назначенные районы и выполнить учебно-боевые задачи. 23 мая министерство обороны сообщило о начале следующего этапа проверки, в ходе которого должны были проверить вооружение, военную и специальную технику, которая содержится на длительном хранении в воинских частях.
Президент республики Александр Лукашенко также неоднократно заявлял, что белорусские военные не участвуют в спецоперации России на Украине. 7 апреля он сообщил, что Белоруссия провела спецоперацию по освобождению своих граждан на территории Украины. По его словам, на Украине захватили около 100 белорусских автомобилей и их водителей. Деталей спецоперации Лукашенко не раскрыл, но сообщил, что поручил представить всех участников операции к госнаградам.