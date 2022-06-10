Bloomberg: Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Против предоставления статуса кандидата выступили Нидерланды и Дания. Представители последней отметили в дипломатической ноте, что Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека и уважение и защиту прав меньшинств. Киеву нужно «фундаментально улучшить свою законодательную и институциональную базу», чтобы добиться прогресса в этих областях. По мнению Копенгагена, Украина «в целом находится на очень ранней стадии» готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и созданию рыночной экономики или стать конкурентоспособной на едином рынке.