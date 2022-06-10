Bloomberg: Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС
Власти Дании и Нидерландов высказались против предоставления Украине статуса страны - кандидата на вступление в Евросоюз, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, 17 июня Еврокомиссия порекомендует предоставить ей такой статус, однако окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.
Собеседники издания рассказали, что большинство стран поддерживают идею предоставить Украине статус кандидата, однако некоторые выступили против. За предоставление статуса высказались Италия, Польша, Литва, Ирландия, Эстония. Германия заявила, что можно дать Украине условный статус кандидата.
Против предоставления статуса кандидата выступили Нидерланды и Дания. Представители последней отметили в дипломатической ноте, что Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека и уважение и защиту прав меньшинств. Киеву нужно «фундаментально улучшить свою законодательную и институциональную базу», чтобы добиться прогресса в этих областях. По мнению Копенгагена, Украина «в целом находится на очень ранней стадии» готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и созданию рыночной экономики или стать конкурентоспособной на едином рынке.
Представитель Еврокомиссии сообщил изданию, что ЕК продолжает работать по предоставлению своего мнения в преддверии саммита ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС 28 февраля. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев в ближайшее время получит статус страны-кандидата. Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что предоставление Украине статуса кандидата сейчас не предвидится, потому что большинство стран выступили против.