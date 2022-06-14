Песков: Россия в нелегкой ситуации, но «нет худа без добра»
Россия сейчас находится в нелегкой ситуации из-за беспрецедентной экономической войны, однако это заставляет ее и дружественные страны искать новые пути взаимодействия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
«Ситуация нелегкая, скорее ее можно охарактеризовать как тяжелую в плане этой беспрецедентной экономической войны [из-за введенных против страны западных санкций — "Ведомости"]. Но нет худа без добра. Эта ситуация подталкивает нас и дружественные нам страны к поиску новых путей взаимодействия, новых механизмов взаимодействия, новых механизмов финансовых взаиморасчетов», — подчеркнул Песков.
По мнению Пескова, роль доллара и евро неминуемо слабеет, а многие страны теряют доверие к юридическим и финансовым системам. Когда инвесторы понимают, что их активы в какой-то стране могут отобрать, они начинают «яйца все-таки класть в разные корзины», объяснил пресс-секретарь. Такой процесс уже начался по всему миру, отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны хотят «немножко выдавить» Россию из мировой экономики, однако, по его словам, это невозможно. Президент пояснил, что, если Россия не будет отделяться стеной от всего мира, ни у кого не получится это сделать. Также он назвал действия некоторых недружественных стран «практически агрессией» по отношению к России.