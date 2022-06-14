Песков: Россия в нелегкой ситуации, но «нет худа без добра»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны хотят «немножко выдавить» Россию из мировой экономики, однако, по его словам, это невозможно. Президент пояснил, что, если Россия не будет отделяться стеной от всего мира, ни у кого не получится это сделать. Также он назвал действия некоторых недружественных стран «практически агрессией» по отношению к России.