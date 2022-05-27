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Путин назвал «практически агрессией» действия недружественных стран

Ведомости

Президент России Владимир Путин оценил действия недружественных стран как «практически агрессию» по отношению к России. Такое заявление президент сделал в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета. 

«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств. Здесь президент Белоруссии говорил об этом конкретно», — заявил Путин. 

Он отметил, что правительство России принимает своевременные решения для стабильного функционирования рынков и финансового сектора, оказывает большое внимание поддержке ключевых отраслей и системообразующих предприятий, а также значительно упростило порядок ведения бизнеса, чтобы «максимально обеспечить свободу предпринимательства».

Накануне Путин заявил, что западные страны хотят «немножко выдавить» Россию из системы мировой экономики, однако, по словам президента, «это невозможно». Он отметил, что если Россия не будет «отделяться стеной от остального мира», то ни у кого не получится отделить ее. Те, кто пытается изолировать Россию, «вредят сами себе», уверен Путин.

Ранее сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны объявили «тотальную войну» русскому миру. По его мнению, беспрецедентная русофобия будет сохраняться на Западе еще долгое время. При этом в России произошла консолидация здоровых патриотических сил, а внешнеполитический курс Путина опирается на «широкое общенациональное согласие», подчеркнул Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных