Путин назвал «практически агрессией» действия недружественных стран

Накануне Путин заявил, что западные страны хотят «немножко выдавить» Россию из системы мировой экономики, однако, по словам президента, «это невозможно». Он отметил, что если Россия не будет «отделяться стеной от остального мира», то ни у кого не получится отделить ее. Те, кто пытается изолировать Россию, «вредят сами себе», уверен Путин.