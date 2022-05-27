Путин назвал «практически агрессией» действия недружественных стран
Президент России Владимир Путин оценил действия недружественных стран как «практически агрессию» по отношению к России. Такое заявление президент сделал в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета.
«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств. Здесь президент Белоруссии говорил об этом конкретно», — заявил Путин.
Он отметил, что правительство России принимает своевременные решения для стабильного функционирования рынков и финансового сектора, оказывает большое внимание поддержке ключевых отраслей и системообразующих предприятий, а также значительно упростило порядок ведения бизнеса, чтобы «максимально обеспечить свободу предпринимательства».
Накануне Путин заявил, что западные страны хотят «немножко выдавить» Россию из системы мировой экономики, однако, по словам президента, «это невозможно». Он отметил, что если Россия не будет «отделяться стеной от остального мира», то ни у кого не получится отделить ее. Те, кто пытается изолировать Россию, «вредят сами себе», уверен Путин.
Ранее сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны объявили «тотальную войну» русскому миру. По его мнению, беспрецедентная русофобия будет сохраняться на Западе еще долгое время. При этом в России произошла консолидация здоровых патриотических сил, а внешнеполитический курс Путина опирается на «широкое общенациональное согласие», подчеркнул Лавров.