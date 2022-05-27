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Лавров заявил, что Запад объявил всему Русскому миру войну

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны объявили тотальную войну русскому миру: за рубежом запрещают российских классиков, а российские деятели культуры подвергаются гонениям.

«Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой отмены культуры России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).

По мнению министра, «беспрецедентная русофобия на Западе продлится долгое время». Лавров отметил, что в России «консолидировались здоровые патриотические силы», а внешнеполитический курс президента Владимира Путина опирается на «широкое общенациональное согласие».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что западные страны хотят «немножко выдавить» Россию из системы мировой экономики, но это невозможно. По его словам, если Россия сама не будет отделять себя стеной от других, то никто не сможет этого сделать. Президент добавил, что те, кто стремится изолировать Россию, наносят ущерб сами себе.

Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что западные страны развернули финансовую и экономическую войну против России. «Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией и заморозил наши золотовалютные резервы», — заявлял министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных