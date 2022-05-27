Лавров заявил, что Запад объявил всему Русскому миру войну
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны объявили тотальную войну русскому миру: за рубежом запрещают российских классиков, а российские деятели культуры подвергаются гонениям.
«Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой отмены культуры России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
По мнению министра, «беспрецедентная русофобия на Западе продлится долгое время». Лавров отметил, что в России «консолидировались здоровые патриотические силы», а внешнеполитический курс президента Владимира Путина опирается на «широкое общенациональное согласие».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что западные страны хотят «немножко выдавить» Россию из системы мировой экономики, но это невозможно. По его словам, если Россия сама не будет отделять себя стеной от других, то никто не сможет этого сделать. Президент добавил, что те, кто стремится изолировать Россию, наносят ущерб сами себе.
Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что западные страны развернули финансовую и экономическую войну против России. «Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией и заморозил наши золотовалютные резервы», — заявлял министр.