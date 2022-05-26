Путин: Россию невозможно выдавить из мировой экономики

По его словам, если Россия сама не будет отделять себя стеной от других, то никто не сможет этого сделать. Президент добавил, что те, кто стремится изолировать Россию, наносят ущерб сами себе. «Какими бы устойчивыми ни были экономики тех стран, которые проводят такую недальновидную политику, сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что наша позиция является правильной и обоснованной», - подчеркнул он.