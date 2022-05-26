Путин: Россию невозможно выдавить из мировой экономики
Россию хотят «немножко выдавить» из системы мировой экономики, однако это невозможно, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
«Мы понимаем огромные технологические преимущества, преимущества высоких технологий в развитых экономиках. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, невозможно», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, если Россия сама не будет отделять себя стеной от других, то никто не сможет этого сделать. Президент добавил, что те, кто стремится изолировать Россию, наносят ущерб сами себе. «Какими бы устойчивыми ни были экономики тех стран, которые проводят такую недальновидную политику, сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что наша позиция является правильной и обоснованной», - подчеркнул он.
Ранее президент заявил, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар, а усилия экономического блока правительства дают положительный эффект. Путин добавил, что в новых условиях экономика страны будет оставаться открытой. Россия расширит взаимодействие со странами, которые заинтересованы в сотрудничестве.
Ранее сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятору удалось защитить финансовую стабильность России, однако расслабляться пока рано: начинается период структурной перестройки экономики, во время которой она будет остро нуждаться в ресурсах.