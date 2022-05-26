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Набиуллина заявила, что ЦБ защитил финансовую стабильность России

Ведомости

Центробанку удалось защитить финансовую стабильность России и не допустить раскручивания инфляционной спирали, однако пока рано останавливаться, потому что начинается период структурной трансформации экономики, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече банков с руководством ЦБ.

По ее словам, в первые месяцы нужно было принимать тактические решения, чтобы противодействовать первому шоку санкций. «Наши меры направлены были на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали», — отметила Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, это не означает, что можно выдохнуть спокойно, — наоборот, экономика входит в период структурной трансформации и будет остро нуждаться в ресурсах. «Одновременно и самим банкам в условиях санкций нужна поддержка: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели», — отметила глава ЦБ.

26 мая на внеочередном заседании совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 3 п. п. до 11%. Ожидания ЦБ по инфляции на 2023 г. в 5-7% и на 2024 г. в 4% остаются прежними.

По прогнозам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, в ближайшие полтора-два года россияне будут жить в очень сложной ситуации, поэтому нужно оценить свои силы и ресурсы. По его словам, в 2022 г. инфляция по базовому прогнозу составит 20,7%, а в 2023 г. – более 6%. Дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики в этом году могут составить более 4 трлн руб.

Ранее по теме: ЦБ снизил ключевую ставку до 11%
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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