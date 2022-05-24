Путин: экономика России остается открытой
Российская экономика в новых условиях будет оставаться открытой, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию отдельных направлений транспортного комплекса.
«Уже говорил и хотел бы сегодня вновь подчеркнуть: и в новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
По мнению Путина, развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов отечественной экономики. В дальнейшем необходимо заняться комплексом различных вопросов в этой сфере, в том числе организацией удобной платёжной инфраструктуры в национальных валютах, налаживанием научно-технологических связей и увеличением мощности логистических цепочек, повышением их эффективности и созданием новых маршрутов для грузоперевозок, добавил президент.
Накануне Путин отметил, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар, а усилия экономического блока правительства дают положительный эффект. По его словам, экономическая ситуация в стране требует от властей особых усилий, которые в целом дают положительный эффект.
Минэкономразвития ранее обновило прогноз спада российской экономики на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. По прогнозу министерства, ВВП в 2022 г. сократится на 7,8% вместо ранее ожидавшихся 8,8%, а в 2023 г. – на 0,7%. Такой спад станет самым сильным после мирового финансового кризиса в 2009 г. Инфляция по итогам этого года составит 17,5%, спрогнозировали в Минэкономразвития.