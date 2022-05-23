Путин: экономика РФ достойно выдерживает санкционный удар

Ранее Минэкономразвития обновило прогноз спада российской экономики на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г. По прогнозу министерства, ВВП в 2022 г. сократится на 7,8% вместо ранее ожидавшихся 8,8%, а в 2023 г. – на 0,7%. Такой спад станет самым сильным после мирового финансового кризиса в 2009 г. Инфляция по итогам этого года составит 17,5%, спрогнозировали в Минэкономразвития.