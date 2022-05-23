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Экономика

Путин: экономика РФ достойно выдерживает санкционный удар

Ведомости

Экономика России достойно выдерживает санкционный удар, а усилия экономического блока правительства дают положительный эффект, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

«Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», — заявил Путин (цитата по ТАСС).

По его словам, экономическая ситуация в стране требует от властей особых усилий, которые в целом дают положительный эффект. Это отражается в том числе на уровне товарооборота между Россией и Белоруссией, отметил президент.

Ранее Минэкономразвития обновило прогноз спада российской экономики на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г. По прогнозу министерства, ВВП в 2022 г. сократится на 7,8% вместо ранее ожидавшихся 8,8%, а в 2023 г. – на 0,7%. Такой спад станет самым сильным после мирового финансового кризиса в 2009 г. Инфляция по итогам этого года составит 17,5%, спрогнозировали в Минэкономразвития.

В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что, по новому прогнозу регулятора, инфляция в 2022 г. составит 18-23%, а в 2023 г. снизится до 5-7% и вернется к цели в 4% в 2024 г. По ее словам, риски раскручивания инфляционной спирали в России снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных