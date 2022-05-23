Путин: экономика РФ достойно выдерживает санкционный удар
Экономика России достойно выдерживает санкционный удар, а усилия экономического блока правительства дают положительный эффект, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.
«Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», — заявил Путин (цитата по ТАСС).
По его словам, экономическая ситуация в стране требует от властей особых усилий, которые в целом дают положительный эффект. Это отражается в том числе на уровне товарооборота между Россией и Белоруссией, отметил президент.
Ранее Минэкономразвития обновило прогноз спада российской экономики на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г. По прогнозу министерства, ВВП в 2022 г. сократится на 7,8% вместо ранее ожидавшихся 8,8%, а в 2023 г. – на 0,7%. Такой спад станет самым сильным после мирового финансового кризиса в 2009 г. Инфляция по итогам этого года составит 17,5%, спрогнозировали в Минэкономразвития.
В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что, по новому прогнозу регулятора, инфляция в 2022 г. составит 18-23%, а в 2023 г. снизится до 5-7% и вернется к цели в 4% в 2024 г. По ее словам, риски раскручивания инфляционной спирали в России снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений россиян.