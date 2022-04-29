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Экономика

Набиуллина заявила о снижении риска раскручивания инфляционной спирали в России

Ведомости

Риски раскручивания инфляционной спирали в России снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений населения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений означают, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились», — заявила Набиуллина. Она отметила, что инфляционные ожидания населения в апреле вернулись к уровням середины прошлого года.

«По данным опроса населения, ожидаемая инфляция ниже наблюдаемой, то есть люди считают, что цены уже не будут расти так быстро», — сказала глава ЦБ.

По ее словам, динамика инфляции связана с ограничением со стороны предложения товаров и услуг, в частности, растущие издержки на логистику и перестройку цепочек поставок. Предложение падает сильнее, чем спрос, что формирует высокое инфляционное давление, объяснила глава ЦБ. Еще одним фактором, по ее мнению, является долларовая инфляция в мире.

«В последние две недели текущее инфляционное давление стабилизировалось после резкого роста в начале марта, однако оно продолжает оставаться высоким», — признала глава регулятора.

Ранее сегодня Набиуллина заявила, что, по новому прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 18–23% в 2022 г., снизится до 5–7% в 2023 г. и вернется к цели в 4% в 2024 г. По ее словам, ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Ранее по теме: ЦБ снизил ключевую ставку до 14%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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