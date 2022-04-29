Набиуллина заявила о снижении риска раскручивания инфляционной спирали в России

Ранее сегодня Набиуллина заявила, что, по новому прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 18–23% в 2022 г., снизится до 5–7% в 2023 г. и вернется к цели в 4% в 2024 г. По ее словам, ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.