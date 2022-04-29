ЦБ снизил ключевую ставку до 14%

По данным Росстата, за неделю c 9 по 15 апреля 2022 г. инфляция замедлилась до 0,2% после 0,66% неделей ранее. При этом за период с 16 по 22 апреля она вновь ускорилась — до 0,25%, сообщило ведомство. С начала апреля инфляция составила 1,25%, с начала года — 11,32%. По данным Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении на 22 апреля зафиксирована на уровне 17,7% против 17,62% неделей ранее. В марте 2022 г. индекс потребительских цен в России увеличился в 7 раз с февральских значений – с 1,17 до 7,61%, это новый рекорд месячной инфляции с января 1999 г. В годовом выражении инфляция в марте составила 16,69% после 9,15% в феврале.