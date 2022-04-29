ЦБ снизил ключевую ставку до 14%Ранее регулятор давал сигналы о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение понизить ключевую ставку с 17 до 14% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — говорится в сообщении ЦБ.
По новому прогнозу ЦБ годовая инфляция составит 18–23% в 2022 г., снизится до 5–7% в 2023 г. и вернется к цели в 4% в 2024 г. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 г.
ВВП, согласно базовому прогнозу Банка России, в 2022 г. сократится на 8,0–10,0%. Снижение в основном будет связано с факторами на стороне предложения. В 2023 г. российская экономика перейдет к постепенному росту в условиях структурной перестройки. Выпуск в IV квартале 2023 г. будет на 4,0–5,5% выше уровня за аналогичный период 2022 г. Вместе с тем изменение ВВП в целом за 2023 г. будет в пределах (—3,0)—0,0% из-за эффекта базы I квартала 2022 года. В 2024 г. ВВП вырастет на 2,5–3,5%.
28 февраля ЦБ на фоне спецоперации на Украине и введения западных санкций внепланово повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. «Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — пояснили тогда в ЦБ. 18 марта регулятор оставил ставку без изменений, при этом уже 11 апреля опустил ее до 17%.
Все опрошенные «Ведомостями» аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки до 15%. Основными факторами в пользу такого решения эксперты называли значительное замедление темпов недельной инфляции, укрепление рубля, снижение инфляционных ожиданий россиян в апреле, а также необходимость стимулирования экономики.
В ходе выступления в Госдуме 21 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки перед заседанием совета директоров Банка России, которое пройдет 29 апреля.
В ЦБ ранее уже говорили о возможности дальнейшего снижения ставки. 20 апреля зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил в Госдуме, что регулятор готов опустить ставку до 7-7,5% годовых, когда инфляция вернется к целевому уровню в 4%. По словам Заботкина, ставка будет двигаться «по траектории достаточной привлекательности вкладов для россиян». В отчете регулятора за 2021 г. говорилось, что ЦБ ожидает достижения таргета по инфляции в 4% к 2024 г.
По данным Росстата, за неделю c 9 по 15 апреля 2022 г. инфляция замедлилась до 0,2% после 0,66% неделей ранее. При этом за период с 16 по 22 апреля она вновь ускорилась — до 0,25%, сообщило ведомство. С начала апреля инфляция составила 1,25%, с начала года — 11,32%. По данным Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении на 22 апреля зафиксирована на уровне 17,7% против 17,62% неделей ранее. В марте 2022 г. индекс потребительских цен в России увеличился в 7 раз с февральских значений – с 1,17 до 7,61%, это новый рекорд месячной инфляции с января 1999 г. В годовом выражении инфляция в марте составила 16,69% после 9,15% в феврале.
Ранее «Ведомости» писали, что Минэк предварительно прогнозирует инфляцию выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 г. Таргет в 4%, согласно проекту прогноза, планируется достичь уже в 2024 г. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совфеде 13 апреля заявил, что инфляция в России по итогам года может ускориться до 17-20%. Согласно опросу аналитиков, который провел ЦБ в апреле, эксперты ухудшили свои ожидания по глубине спада ВВП в 2022 г. – с 8 до 9,2% и повысили прогноз по инфляции с 20 до 22% по итогам этого года.
ЦБ планирует достичь таргета по инфляции в 4%, но, как отмечала ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина, произойдет это не раньше 2024 г. Снижать инфляцию стоит плавно, считает Набиуллина, лишь увеличивая производство товаров и услуг, но если не решать вопросы логистики и проблем производства из-за санкций, то стимулирование спроса другими способами выльется в рост цен. По ее словам, бизнес будет выстраивать новые каналы и поставки, но на издержки будут давить стоимость импорта и более дорогая логистика, поэтому инфляция будет оставаться выше таргета ЦБ еще несколько лет.
После резкого роста ставки до 20% банки начали предлагать краткосрочные депозиты под 21-23% в рублях и под 5-8% в валюте. Но такой уровень кредитных ставок оказался заградительным. После начала снижения ставки ЦБ, банковские продукты также начали дешеветь. Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках во второй декаде апреля снизилась до 15,03%, сообщила пресс-служба ЦБ. В первой декаде апреля показатель составлял 16,58%.