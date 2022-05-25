Путин объявил о повышении пенсий, МРОТа и прожиточного минимума на 10%

Кроме того, глава российского государства добавил, что безработица в России, несмотря на сложившиеся условия, не растет и находится на уровне 4%. «Уровень безработицы, у нас, слава богу, не растет. Сейчас сколько у нас? 4%, да, безработица? Честно говоря, мы не прогнозировали, но исходили из того, что возможен даже всплеск безработицы, а она снижается», — отметил президент. Он также призвал дорожить этим, самым внимательным образом анализировать то, что происходит, и поддерживать эту тенденцию.