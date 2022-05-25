Путин объявил о повышении пенсий, МРОТа и прожиточного минимума на 10%Индексация будет произведена с 1 июня
С 1 июня в России на 10% будут повышены пенсии неработающим пенсионерам, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — объявил Путин.
Глава государства также сообщил, что с 1 июня прожиточный минимум и МРОТ также будут повышены на 10%. В среднем по стране они составят 13 919 и 15 279 руб. соответственно. По словам главы государства, важно последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости проживания.
«Наша главная задача — обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума», — отметил он.
Кроме того, глава российского государства добавил, что безработица в России, несмотря на сложившиеся условия, не растет и находится на уровне 4%. «Уровень безработицы, у нас, слава богу, не растет. Сейчас сколько у нас? 4%, да, безработица? Честно говоря, мы не прогнозировали, но исходили из того, что возможен даже всплеск безработицы, а она снижается», — отметил президент. Он также призвал дорожить этим, самым внимательным образом анализировать то, что происходит, и поддерживать эту тенденцию.
Министр труда Антон Котяков в свою очередь назвал ситуацию на рынке труда стабильной. «В центрах занятости у нас порядка 673 000 граждан безработных, которые зарегистрированы на текущую дату. При этом в базе вакансий на портале "Работа России" у нас на сегодняшний день есть порядка 2 млн вакансий», — сообщил он.
В ходе выступления Путин также рассказал, что инфляция в России к концу 2022 г. не должна превысить 15%. «Рост инфляции, по оценкам экспертов, замедлился. Сейчас он у нас 0,175 и по итогам 2022 г., мы исходим из этого, не превысит 15%», — сообщил Путин.
16 марта Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. На совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов президент заявил, что все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время.
Ранее в этом году власти дополнительно проиндексировали пенсии на 8,6%. С 1 января этого года пенсии были увеличены на 5,9%, однако на фоне роста инфляции до рекордных за шесть лет 8,39% Путин поручил провести дополнительную индексацию.