Путин спрогнозировал инфляцию ниже 15% по итогам года
Инфляция в России к концу 2022 г. не должна превысить 15%, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Рост инфляции, по оценкам экспертов, замедлился. Сейчас он у нас 0,175 и по итогам 2022 г., мы исходим из этого, не превысит 15%», - сообщил Путин. По его словам, накопленная инфляция в России с начала 2022 г. превысила 11%.
«Текущий год непростой, всего с начала года накопленная инфляция превысила 11%, но когда я говорю непростой, это совсем не значит, что все эти сложности связаны с этой специальной военной операцией, потому что в странах, которые не проводят никаких операций, скажем, за океаном, в Северной Америке, в Европе, инфляция сопоставима, а если посмотреть на структуру их экономики, даже больше, чем у нас, в некоторых соседних странах — в разы больше», — добавил он.
На прошлой неделе помощник президента Максим Орешкин спрогнозировал снижение инфляции по итогам 2022 г. до 15% и выход на устойчивый дефляционный тренд в ближайшие недели. «В целом по инфляции было очень много негативных прогнозов — 20%, 25% инфляция. Сейчас можно уже уверенно сказать, что по итогам 2022 г. инфляция у нас в стране не превысит 15%», — подчеркивал он.
В докладе ЦБ о денежно-кредитной политике от 11 мая говорится, что годовая инфляция в России в этом году ожидается на уровне 18-23%. В 2023 г. регулятор прогнозирует замедление показателя до 5-7%, а в 2024 г. – стабилизацию на уровне в 4%. В ЦБ отметили, что внешние условия для экономики России остаются сложными и ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса, и именно это создает основное инфляционное давление.
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 17,5% годовых, а глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о 20,7% по базовому прогнозу.