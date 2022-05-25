Путин спрогнозировал инфляцию ниже 15% по итогам года

«Текущий год непростой, всего с начала года накопленная инфляция превысила 11%, но когда я говорю непростой, это совсем не значит, что все эти сложности связаны с этой специальной военной операцией, потому что в странах, которые не проводят никаких операций, скажем, за океаном, в Северной Америке, в Европе, инфляция сопоставима, а если посмотреть на структуру их экономики, даже больше, чем у нас, в некоторых соседних странах — в разы больше», — добавил он.