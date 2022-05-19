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Экономика

Орешкин спрогнозировал голод из-за западных санкций

Ведомости

Санкции стран Запада приведут к появлению глобального голода в 2022 г., заявил помощник президента России Максим Орешкин в ходе просветительского марафона общества «Знание».

«Последним этапом стали необдуманные санкционные действия со стороны Америки, со стороны Евросоюза, которые еще ухудшили логистику тех же самых удобрений, еще ухудшили логистику продуктов питания и обрекают мир на глобальный голод. <…> Главная причина глобального голода, который случится в этом году, — это необдуманные экономические действия США, Евросоюза, это денежно-кредитная политика, бюджетная политика», — пояснил Орешкин (цитата по ТАСС).

Он опроверг заявления об искусственности курса российского рубля и отметил, что на самом деле курс был искусственным в 2021 г., а в этом году он «абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия». Также Орешкин спрогнозировал снижение инфляции по итогам 2022 г. до 15% и выход на устойчивый дефляционный тренд в ближайшие недели. Помощник президента спрогнозировал снижение ВВП не более чем 5% в этом году.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила в интервью Bild, что засуха, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и спецоперация на Украине могут ухудшить ситуацию с голодом во всем мире. Странам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны, от которого погибнут миллионы людей, отметила она. Всемирная торговая организация оценила количество голодающих в 300 млн человек, этот показатель постоянно увеличивается.

В докладе ЦБ о денежно-кредитной политике от 11 мая говорится, что годовая инфляция в России в этом году ожидается на уровне 18-23%. В 2023 г. регулятор прогнозирует замедление показателя до 5-7%, а в 2024 г. – стабилизацию на уровне в 4%. В ЦБ отметили, что внешние условия для экономики России остаются сложными и ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса, и именно это создает основное инфляционное давление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных