Орешкин спрогнозировал голод из-за западных санкций

Он опроверг заявления об искусственности курса российского рубля и отметил, что на самом деле курс был искусственным в 2021 г., а в этом году он «абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия». Также Орешкин спрогнозировал снижение инфляции по итогам 2022 г. до 15% и выход на устойчивый дефляционный тренд в ближайшие недели. Помощник президента спрогнозировал снижение ВВП не более чем 5% в этом году.