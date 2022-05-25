ЦБ анонсировал проведение внеочередного заседания по ключевой ставке

По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян в мае снижались второй месяц подряд и составили 11,5% - на 1 п. п. ниже по сравнению с апрелем. Показатель уменьшился на фоне укрепления курса рубля и сохранения позитивных ожиданий относительно экономических перспектив России, отметили в ЦБ. В мае медианная оценка наблюдаемой инфляции составила 25,1% — максимум с сентября 2015 г. В Банке России уточнили, что инфляционные ожидания россиян на три года немного выросли, но оставались существенно ниже показателей второго полугодия 2021 г. и начала 2022 г.