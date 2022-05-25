ЦБ анонсировал проведение внеочередного заседания по ключевой ставке
Банк России 26 мая проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, сообщила пресс-служба регулятора. Решение совета директоров будет опубликовано в 10:30 мск.
29 апреля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 17 до 14% годовых. До этого, на внеочередном заседании совета директоров 8 апреля, ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта — с 20% до 17%. При этом внеплановое заседание по ставке регулятор анонсировал впервые.
По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян в мае снижались второй месяц подряд и составили 11,5% - на 1 п. п. ниже по сравнению с апрелем. Показатель уменьшился на фоне укрепления курса рубля и сохранения позитивных ожиданий относительно экономических перспектив России, отметили в ЦБ. В мае медианная оценка наблюдаемой инфляции составила 25,1% — максимум с сентября 2015 г. В Банке России уточнили, что инфляционные ожидания россиян на три года немного выросли, но оставались существенно ниже показателей второго полугодия 2021 г. и начала 2022 г.
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2022 г. в России составит 18-23%, в 2023 г. показатель снизится до 5-7%, а в 2024 г. вернется к цели в 4% годовых. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 17,5% годовых, а глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о 20,7% по базовому прогнозу.