Медведев высказался о перспективах существования Украины через два года

США и Украина ведут переговоры о поставках газа на фоне решения президенты страны Владимира Зеленского о запрете на экспорт за рубеж добытых в стране угля, мазута и газа. «Это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан», — говорится в обращении украинского президента в Telegram-канале.