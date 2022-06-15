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Медведев высказался о перспективах существования Украины через два года

Ведомости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился, что через два года Украина «будет существовать на карте мира». Об этом он написал в своем Telegram-канале. 

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк», — написал он. 

Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что Украина рассматривает вариант соглашения с Вашингтоном о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) по ленд-лизу. «Украинские топ-менеджеры в сфере энергетики предлагают Вашингтону и другим западным столицам множество потенциальных решений для обеспечения поставок на предстоящую зиму и увеличения внутреннего производства», — отмечает Foreign Policy.

Согласно плану, предложенному украинской стороной, страны должны заключить соглашения о ленд-лизе, по которому США будут предоставлять Украине 6 млрд куб. м СПГ. Газ будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод. Киев в свою очередь планирует расплатиться с Вашингтоном после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.

США и Украина ведут переговоры о поставках газа на фоне решения президенты страны Владимира Зеленского о запрете на экспорт за рубеж добытых в стране угля, мазута и газа. «Это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан», — говорится в обращении украинского президента в Telegram-канале.

Foreign Policy отмечает, что «меры Украины по энергетическому спасению» совпадают с более широкими усилиями европейских правительств по сокращению зависимости от российского импорта энергоносителей. Ранее 14 июня в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что компания снизит поставки по газопроводу «Северный поток», потому что Siemens вовремя не вернул из ремонта газоперекачивающие агрегаты и теперь в связи с предписанием Ростехнадзора на компрессорной станции «Портовая» можно использовать только три агрегата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных